Puntos de discusión de la Eurocopa 2024: Los equipos más impresionantes y predicciones.

El Euro 2024 ha llegado a los últimos 16 equipos, ya que ocho se dirigen a casa después de una emocionante fase de grupos. Nos despedimos de Albania, Croacia, Chequia, Hungría, Polonia, Escocia, Serbia y Ucrania, ¡pero todos podemos disfrutar de otras cuatro rondas de partidos antes de que el ganador sea coronado el 14 de julio!

Hasta ahora, el torneo en ha estado lleno de sorpresas, pero ¿qué ha destacado? ¿Qué equipos han impresionado (o no), y qué podemos esperar de un cuadro que tiene a la mayoría de los equipos mejor clasificados (Francia vs. Bélgica; España vs. Georgia; Alemania vs. Dinamarca; Portugal vs. Eslovenia) en un lado y una sensación más abierta (Suiza vs. Italia, Inglaterra vs. Eslovaquia; Rumania vs. Países Bajos; Austria vs. Turquía) en el otro?

Preguntamos a los escritores de ESPN FC en el torneo qué piensan hasta ahora que nos dirigimos a los octavos de final el sábado.

¿Cuál ha sido lo mejor de la Euro hasta ahora?

Gab Marcotti: Esto se siente como un torneo genuino, y no como el set de reality show en el que fue Qatar (y, en menor medida, Rusia 2018), con los fanáticos apareciendo como extras. Por razones geográficas, el torneo también es mucho más accesible. En el terreno de juego, muchos de los partidos han sido reñidos y en el equilibrio hasta los últimos momentos, lo cual es un cambio agradable de lo que vemos semana tras semana en el fútbol de clubes. Y nuestros anfitriones alemanes han sido extraordinariamente acogedores.

Mark Ogden: Los grandes números de fanáticos. Las naciones europeas han sido respaldadas por números inusualmente pequeños en torneos importantes recientes, como Rusia 2018, Catar 2022 y la Euro 2020 afectada por la pandemia, por lo que es un regreso a los días de grandes oleadas de seguidores. La ubicación de Alemania en el corazón de Europa, y el hecho de que ocho naciones en Euro 2024 bordean el país, ha permitido contingentes de viaje masivos. El color inesperado de Rumania, Albania y Turquía también ha sido un gran punto a favor.

James Olley: Las atmosferas y la ausencia de política. Antes del Mundial de 2018, había preocupaciones sobre la seguridad y la relación de Rusia con Occidente. La última Eurocopa se retrasó un año y aún estuvo fuertemente afectada por la COVID-19. Y la Copa del Mundo de 2022 en Catar planteó serias preguntas sobre los derechos humanos que ensombrecieron todo lo que sucedió en el campo. Los tres torneos no fueron muy bien asistidos por los fanáticos como resultado y, en ese contexto, qué cambio tan refrescante es Alemania. Realmente se siente como la maravillosa mezcla de cultura y color que deberían ser estos eventos importantes.

¿Cuál ha sido lo peor de la Euro hasta ahora?

Marsden: Las invasiones de campo. Cada partido al que he ido ha visto cómo se han violado la seguridad, deteniendo brevemente los partidos, a menudo en múltiples ocasiones. Los partidos de Portugal han sido los más afectados debido al efecto de Cristiano Ronaldo. Seis seguidores intentaron llegar a él durante el partido contra Turquía. Después del partido contra Georgia, otro fanático se lanzó desde las gradas, cayendo por el túnel. Es peligroso.

Olley: Siempre he tratado de no quejarme públicamente sobre los viajes en los torneos porque como periodistas, todos somos privilegiados de estar allí. Al igual que muchos otros, he tenido algo de mala suerte con los trenes, yendo y viniendo de Gelsenkirchen para el primer partido de Inglaterra en particular, pero centrémonos en el fútbol, así que diré el formato del torneo. Es el mismo que en la Euro 2020, pero no menos frustrante: es ridículo que los equipos tengan que esperar a veces días para saber contra quién jugarán en octavos de final o si siquiera han calificado. La UEFA debería volver a 16 equipos, pero obviamente el dinero habla aquí, así que al menos cuando inevitablemente pasen a 32 equipos, podemos prescindir de este absurdo de “los cuatro mejores terceros clasificados”.

Hamilton: Al igual que James, debo estar de acuerdo en que algunos de los problemas de transporte han sido caóticos, y que el purgatorio en el que se encuentran los equipos después de finalizar la fase de grupos es absurdo. Hacer que terceros clasificados pasen elimina algo de la emoción. Es realmente descabellado que Ucrania salga con cuatro puntos cuando algunos equipos se clasifican con tres, es realmente ridículo.