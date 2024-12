‘Punto de orgullo’: Los demócratas se regocijan en las victorias en la Cámara de Representantes de California a pesar de las pérdidas a nivel nacional.

LOS ÁNGELES — Deje que sea el Estado Dorado el que brinde un raro rayo de sol para los demócratas nacionales en este ciclo electoral.

Casi un mes después del Día de las Elecciones, los demócratas aseguraron su última victoria en la Cámara de Representantes de este ciclo esta semana, un broche de oro para ganar cuatro de las seis más competitivas carreras congresistas de California. Su sólido desempeño, a pesar de un cambio hacia la derecha en todo el estado que reflejaba las tendencias nacionales, llevó al partido a expulsar a tres republicanos titularse y acercarse tentadoramente a capturar la cámara.

En un ciclo en el que muy poco salió bien para los demócratas, sus éxitos en California — y en Nueva York, otro bastión demócrata que entregó múltiples cambios de rojo a azul — mostraron que el enfoque costero implacable del partido dio algunos dividendos. Los demócratas derrocharon mucha más atención, y crucialmente, dinero, en carreras claves en esos estados en comparación con hace dos años, lo que les permitió prevalecer contra fuertes vientos políticos, a veces por los márgenes más estrechos

Ese premio de consolación fue suficiente para que el californiano y el tercer demócrata de más alto rango en la Cámara, el representante Pete Aguilar, diera una vuelta de victoria el miércoles después de una reunión del caucus, que contó con la recién nombrada ganadora Adam Gray — quien ganó su carrera en el Valle Central por solo 187 votos — se veía sonriente a través de FaceTime.

“Al final, estos candidatos y sus historias es lo que se abrió paso”, dijo Aguilar a los periodistas en su conferencia de prensa semanal. “Obtener tres escaños fue algo muy importante para California, un motivo de orgullo”.

Aunque aún están por llegar las inmersiones profundas a nivel de distrito electoral, Aguilar esbozó a grandes rasgos lo que él veía como la fórmula exitosa de los demócratas en su estado natal: mejores candidatos, más recursos y difundir un mensaje sobre “temas de calidad de vida”.

Esa combinación ayudó a revertir dos ciclos consecutivos de reveses para los demócratas de California, quienes aumentaron sus filas en la ola azul de 2018, solo para perder cuatro escaños dos años después y no lograr recuperarlos en 2022.

“Claramente, 2018 fue el punto más alto, y desde entonces, todo lo que han podido hacer es recuperar algo del territorio que perdieron”, dijo Jacob Rubashkin, editor adjunto de Inside Elections, un almanaque de campaña no partidista.

En California, recuperar ese terreno fue una propuesta costosa. En 2022, los retadores demócratas estuvieron perpetuamente superados en recursos por los incumbentes republicanos ricos en efectivo. El brazo de campaña de la Cámara del partido y el grupo externo afiliado House Majority PAC abandonaron completamente el costoso mercado mediático de Los Ángeles, que incluye cuatro distritos muy disputados.

Esta vez, los candidatos demócratas rutinariamente posteaban recaudaciones de fondos de siete cifras, poniéndolos en condiciones de comprar tiempo aire en televisión de manera más eficiente. Y fueron impulsados por inversiones sustanciales del partido y de importantes super PACs, los cuales orientaron sus objetivos de financiamiento desde el principio en anticipación al alto costo de jugar en esas carreras.

“Sabíamos desde el principio cuán importantes serían estos escaños, y también lo sabían los republicanos”, dijo Dan Gottlieb, portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata. “Al final, teníamos una mejor fórmula para ganar estas carreras y desafiar los vientos políticos que soplaban en dirección al Partido Republicano, y ahora estos republicanos disfuncionales tendrán que gestionar la mayoría de la Cámara más pequeña en casi un siglo”.

House Majority PAC también identificó desde el principio las carreras de California como prioridades principales y estableció un objetivo inicial de gasto de $35 millones. Terminó gastando $50 millones — casi cinco veces más de lo que había gastado dos años antes.

Los sindicatos laborales, otra parte esencial del arsenal demócrata, se enfocaron en las carreras congresistas del estado de una manera que no lo habían hecho desde antes de la pandemia, dijo Lorena González, quien lidera la Federación Laboral de California.

“Cuando nos enfocamos y no terminamos en 10 lugares diferentes, nos va mucho mejor”, dijo González, señalando que el movimiento laboral evitó dos grandes enfrentamientos iniciativa de votación con grupos empresariales, allanando el camino para un enfoque único en la Cámara.

Los republicanos en el terreno sintieron la disparidad — especialmente después de que el exrepresentante Kevin McCarthy fuera destituido de la presidencia, negando a los incumbentes vulnerables un poderoso patrocinador estatal de alto perfil.

“Nos superaron en $6 millones”, dijo el representante republicano John Duarte, quien perdió por un margen muy estrecho ante Gray. Reconoció haber recibido apoyo del partido nacional y del Congressional Leadership Fund, el super PAC dirigido por el presidente Mike Johnson.

“Pero si observas el dinero de McCarthy y de algunos otros gastos independientes, nunca llegó”, dijo.

Los demócratas de Nueva York también aumentaron sus esfuerzos después de verse sorprendidos por la pérdida de cuatro carreras congresistas en 2022. House Majority PAC invirtió $50 millones en el estado, casi cuadriplicando su inversión anterior, y dos esfuerzos separados fundados tras la paliza de las elecciones intermedias fortalecieron la campaña de los demócratas.

El Partido Demócrata de Nueva York lanzó una “campaña coordinada” — liderada por el líder minoritario de la Cámara Hakeem Jeffries, la senadora Kirsten Gillibrand y la gobernadora Kathy Hochul, quien fue culpada por algunas de las pérdidas de 2022 — que tocó tres veces más puertas en los distritos de batalla que en 2022. Una coalición de sindicatos laborales y grupos de tendencia izquierdista llamada Battleground New York recaudó $11 millones y se centró en movilizar a tres grupos: “votantes que se quedan en casa”, votantes de color y votantes nuevos.

Como resultado, los demócratas voltearon cuatro escaños entre una elección especial de febrero y las contiendas del mes pasado, revirtiendo sus pérdidas en las elecciones intermedias.

Dos de los nuevos demócratas elegidos para la Cámara de Representantes de Nueva York — Laura Gillen y Josh Riley — ganaron después de perder por pocos puntos en 2022, ambos apelando a votantes independientes y republicanos y expresando su disposición a plantarse ante sus colegas demócratas sobre seguridad fronteriza.

“Francamente, creo que en 2022, nosotros, los demócratas, nos sorprendimos con algunas de esas carreras, y ciertamente no pusimos mucho dinero, organización o atención en esas”, dijo el representante Dan Goldman (D-N.Y.) en una entrevista. “Esta vez, no hubo sorpresas… el partido estatal estuvo mucho más involucrado. Ciertamente, nosotros en la delegación en el Congreso estábamos muy activamente haciendo campaña en esos distritos, y simplemente teníamos candidatos de alta calidad”.

Los demócratas de California también atribuyen a sus candidatos la capacidad de desafiar las sombrías perspectivas nacionales de su partido, a menudo corriendo por delante de Kamala Harris en la cima de la boleta.

“Cada uno fue capaz de establecer una marca, una narrativa que no encajaba perfectamente en lo que los republicanos estaban tratando de etiquetar a todos los demócratas a nivel nacional”, dijo Orrin Evans, un estratega demócrata que trabajó en dos exitosas carreras en el condado de Orange.

Un cliente, Dave Min, es un exlegislador estatal de origen coreano-americano que encarnó los cambios demográficos que habían transformado el anteriormente rojo rubí condado de Orange en un campo de batalla morado. Logró retener el escaño dejado vacante por la saliente representante Katie Porter, a pesar de carecer de su ventaja de gasto abrumador o perfil nacional. Lo logró llevando la delantera en seguridad pública, superando el estereotipo de su partido de ser débil en materia de delincuencia y su propio arresto por conducir ebrio.

“Dave Min fue respaldado por todas las organizaciones de aplicación de la ley en el estado”, dijo Evans. Una guerra de mensajes sobre la delincuencia “era un debate que estábamos ansiosos por tener,” especialmente dada la historia de Baugh con violaciones de campaña.

En un distrito vecino del condado de Orange, Derek Tran, un candidato por primera vez de origen vietnamita, estaba bien posicionado para atraer el apoyo de Little Saigon y derrotar a la titular republicana Michelle Steel por aproximadamente 650 votos.

Los demócratas habían fallado en dos ciclos consecutivos en derrocar al representante republicano de Los Angeles, Mike Garcia, a pesar de la ventaja de registro de dos dígitos de su partido. Esta vez, el partido respaldó a George Whitesides, el ex CEO de Virgin Galactic. El perfil de Whitesides — su capacidad de autofinanciamiento, además de su experiencia empresarial que resonaba en un distrito con una fuerte presencia aeroespacial — le ganó un respeto a regañadientes, incluso de los republicanos.

“George Whitesides fue probablemente el recluta nuevo más impresionante para los demócratas en todo el país,” dijo un estratega nacional republicano al que se le concedió anonimato para hablar francamente. “No creo que hubiera un mejor candidato por primera vez para ellos en ese ciclo en ese distrito”.

Un perfil de candidato estelar solo puede llegar hasta cierto punto. Will Rollins, un ex fiscal que se postuló por segunda vez contra el representante Ken Calvert, el decano de la delegación republicana del estado, era un recaudador de fondos de primera categoría y tenía una presencia televisiva telegenia, pero no fue suficiente para superar la inclinación hacia el rojo del distrito del Inland Empire — aunque los demócratas no lo culpan por ello.

“Solo desearía que Will Rollins se postulara de nuevo,” dijo el representante demócrata de California Eric Swalwell. “Fue el candidato perfecto para esa carrera. Simplemente que esa era una plaza realmente difícil”.

Rollins fue el único demócrata de California que desafió seriamente a un republicano titular en un distrito que Donald Trump ganó en 2020. En los otros cinco escaños, los demócratas estaban jugando en un territorio con tonalidades azules. Pero incluso una ventaja de registro de partido de 13 puntos no fue suficiente para desbancar al representante republicano David Valadao, quien venció fácilmente a su retador demócrata Rudy Salas.

Hay algunas tendencias ominosas para el partido incluso en sus victorias, como la victoria por un margen estrecho de Gray en un distrito de mayoría latina donde los demócratas tienen una ventaja de registro de casi 11 puntos. A principios del ciclo, Gray citó esas cifras argumentando que, en un año de alta participación electoral presidencial, las matemáticas favorecían a los demócratas. Eso resultó ser solo ligeramente cierto.

“Es una señal de alerta que los demócratas están recibiendo de todas partes del país, que es que los votantes con menor propensión a votar ya no son sus amigos”, dijo Rubashkin de Inside Elections.

Los republicanos señalan que las celebraciones prematuras de los demócratas hacen que sus victorias parezcan más impresionantes de lo que realmente son.

“¿Qué tan insano es que los demócratas tengan que gastar $40 o $50 millones en estados y distritos tradicionalmente azules, que se supone que son su territorio, porque fueron tan descuidados en los últimos ciclos que dejaron escapar esos escaños y luego casi perdieron esos escaños [esta vez]?”, dijo el estratega nacional republicano. “Quiero decir, 650 votos no son motivo de tanto orgullo después de haber gastado cuánto dinero gastaron”.

Por ahora, sin embargo, los demócratas están acentuando lo positivo, optando por disfrutar de su ganancia neta de un escaño en la Cámara de Representantes, dando a los republicanos una ventaja mínima de 220-215 y el éxito de expulsar a los incumbentes republicanos de California que los han atormentado durante años.

“Mike Garcia y Michelle Steel han sido sobrevivientes desde 2020 y eso es impresionante”, dijo CJ Warnke, portavoz de House Majority PAC. “Para vencer a personas que pueden mantenerse en un distrito como ese, necesitas reclutar a los candidatos de más alta calidad”.

Dustin Gardiner contribuyó a este informe.

