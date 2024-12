Puerto Rico sumido en la oscuridad por el apagón de Nochevieja

La energía fue restaurada el martes por la tarde en algunas áreas, así como en el hospital municipal de San Juan, según informó Luma. La isla no puede seguir tolerando un sistema energético que falla a sus ciudadanos tan a menudo, escribió Jenniffer González-Colón, la actual representante congresal de Estados Unidos de Puerto Rico y la próxima gobernadora de Puerto Rico, en X. Los apagones han seguido afectando la economía y la calidad de vida de Puerto Rico, dijo. En Facebook, el gobernador actual, Pedro Pierluisi, exigió respuestas y soluciones a las dos principales compañías de energía, Luma y Genera. Cientos de miles de residentes han sido afectados por cortes de energía este año. Un apagón en junio dejó sin electricidad a unos 350,000 clientes mientras las temperaturas subían, y más de 700,000 clientes perdieron electricidad después del huracán Ernesto en agosto. Al despertar a otro día sin energía, los puertorriqueños expresaron frustración. “Son parte de mi vida cotidiana”, dijo Enid Núñez, de 49 años, a la Associated Press. La red eléctrica de Puerto Rico ya estaba bajo presión incluso antes de que el huracán María devastara la isla. La financiación del gobierno de EE. UU. ayudó a reforzar la red, facilitar proyectos de recuperación de otros desastres naturales y realizar otras mejoras importantes en infraestructura. Pero la implementación ha sido incompleta debido a una variedad de factores, como problemas para iniciar la construcción y los requisitos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para autorizar el uso de algunos de los fondos, según un informe de febrero de 2024, externo de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. “De manera imperdonable, la red de energía aún no se ha recuperado del daño causado por el huracán María”, escribió Mark Levine, presidente del condado de Manhattan de la ciudad de Nueva York, en X. Nueva York es hogar de la comunidad puertorriqueña más grande en el territorio continental de EE. UU. “Estos son 3.5 millones de ciudadanos americanos”, escribió. “Les debemos mucho mejor.”