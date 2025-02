¿Puedes enviar alarmas sorpresa en iOS? No, eres un monstruo.

Los usuarios en todo internet están perdiendo la cabeza por la idea de que los usuarios de iOS ahora pueden enviar alarmas sorpresa. Si bien molestar a tus amigos con alarmas cómicas suena como una gran diversión, la realidad de la situación es un poco más matizada. Es poco probable que Apple revele esta característica pronto. Pero puedo ofrecer algunas soluciones prácticas para cualquiera que necesite alarmas sociales de verdad.

Publicación Viral en X Mostrando Cómo Enviar Alarmas Sorpresa se Vuelve Viral

Una publicación donde el entusiasta de la tecnología Soren Iverson muestra una “característica” que te permite enviar alarmas sorpresa a tus amigos está actualmente en tendencia en X. Su publicación presenta una imagen de la pantalla de inicio del iPhone con una notificación falsa de “Seth” expresando su emoción por encontrarse contigo en el gimnasio más tarde.

La publicación ha generado una oleada de comentarios en internet, muchos mostrando su desaprobación de la “característica”. Por ejemplo, la usuaria de X Kemi Marie bromeó, “alguien va a usar esto con un interés amoroso, enviar 1:11 y decir ‘es una señal'”. El usuario Ox Designer decidió llevar la característica más lejos al sugerir que solo la persona que envió la alarma puede desactivarla.

Entonces, ¿Puedo Molestar a Mis Amigos o No?

Recuerda que Apple actualmente está interesada en prevenir enfermedades cardíacas, no causarlas. Además de que las alarmas sorpresa son extremadamente intrusivas, también son completamente ficticias.

Como se muestra incluso en TikTok, Apple no permite a los usuarios enviarse alarmas entre ellos. Esto se debe a una variedad de razones, prácticamente todas válidas. No solo esta característica no existe, sino que Soren Iverson es conocido por publicar muchas “características” que muchos fans de Apple pueden considerar una pesadilla cómica. Algunos de sus mejores ejemplos incluyen una “brecha generacional” de Spotify que te impide escuchar música que está fuera de tu rango de edad, y una característica de YouTube que solo permite a una persona a la vez ver un video.

Obviamente, estas publicaciones son en tono de broma. Sin embargo, si estás buscando alarmas que incluyan funciones sociales con amigos, Galarm es un reloj despertador social gratuito que puede ser justo lo que estás buscando.