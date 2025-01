¿Pueden mantener estas acciones de inteligencia artificial (AI) su trayectoria de crecimiento meteórico?

El mercado bursátil más amplio de EE. UU. ha disfrutado de una carrera extraordinaria desde que la inteligencia artificial (IA) emergió como un cambio de juego a principios de 2023. El S&P 500 ha aumentado más del 50% en los últimos dos años. Sin embargo, algunas acciones de IA han hecho que esas ganancias parezcan juego de niños.

Desde el comienzo de 2023, el gigante de las redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META) ha subido más del 400%, un retorno asombroso para una empresa tan grande. SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), un jugador emergente en la tecnología de IA de audio, lo ha superado con casi un 700% de rendimiento. Sorprendentemente, la empresa de software Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) los ha superado a todos, creciendo más del 900% en solo 24 meses.

Estas trayectorias de crecimiento meteórico no son típicas del mercado de valores. Entonces, ¿tienen los fundamentos extraordinarios para justificar sus rendimientos? O, lo que es más importante, ¿pueden seguir así? La respuesta es una combinación de sí y no.

Gran parte de lo que has visto sobre la IA ha involucrado indicaciones basadas en texto, pero la IA conversacional, la capacidad de hablar con ella (y que te hable de vuelta), es fundamental para cómo la IA puede impactar la vida diaria. SoundHound AI se especializa en tecnología de IA de audio y conversación. Es más complejo porque implica la inteligencia para pensar y generar respuestas, además de la inteligencia para entender y traducir una indicación de audio en datos de máquina.

SoundHound AI comenzó en la industria automotriz. Es posible que estés familiarizado con emitir comandos a tu vehículo mientras conduces. La empresa se ha expandido al sector de restaurantes, proporcionando IA conversacional para servicios de ventanilla y pedidos. Sin embargo, el potencial de expansión es enorme, incluyendo casi cualquier aplicación con agentes humanos. Piensa en centros de llamadas, comercio minorista y servicio al cliente en muchas industrias.

Los ingresos de la empresa crecieron un 89% interanual en el tercer trimestre, y la gerencia elevó la guía para el cuarto trimestre. Desafortunadamente, ese crecimiento es a pequeña escala; los ingresos del tercer trimestre fueron solo de $25.2 millones. Mientras tanto, la acción tiene un valor empresarial de $5.1 mil millones, frente a estimaciones de ingresos para 2025 de $164 millones. Esa es una relación de 31, lo que hace que SoundHound sea muy costoso hoy. Podría ser difícil que la acción continúe a su ritmo actual, por lo que los posibles accionistas deberían buscar una corrección antes de comprar.

El software de IA impactará casi todas las industrias en el futuro, por lo que Palantir Technologies tiene una gran oportunidad por delante. La plataforma AIP de la empresa para desarrollar e implementar aplicaciones de IA ha impulsado el negocio. El crecimiento de los ingresos se ha acelerado durante varios trimestres, y la empresa todavía solo tiene 629 clientes comerciales. Hay cientos de miles de grandes empresas en todo el mundo (clientes potenciales), por lo que el techo a largo plazo de Palantir es emocionantemente alto.

A diferencia de muchas acciones de IA especulativas, Palantir ya es altamente rentable. La empresa convierte el 37% de sus ingresos en flujo de efectivo libre, sumado a un balance con $4.5 mil millones y sin deuda. Además, el negocio es cómodamente rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP). El ascenso de Palantir no debería sorprender a nadie; es un innovador de IA altamente rentable en crecimiento rápido.

El único problema de Palantir es que sus acciones se han adelantado demasiado al negocio. El precio de las acciones ha crecido más del 900%, pero la empresa no lo ha hecho. Hoy, Palantir cotiza a una relación PEG de 5. Es un excelente negocio, pero no me gusta pagar más allá de relaciones PEG de 2 a 2.5 incluso por las mejores acciones. Los inversores probablemente no deberían esperar que la acción siga subiendo como lo ha hecho hasta que la valuación se enfríe un poco.

Meta Platforms, el gigante de las redes sociales, es la empresa más grande de esta lista (por mucho), con una capitalización de mercado de $1.5 billones. Sin embargo, la empresa tiene los fundamentos financieros para respaldarla. Meta genera más de $156 mil millones en ingresos anuales y más de $50 mil millones en flujo de efectivo. Su principal negocio es la publicidad digital, monetizando a los miles de millones de personas que utilizan Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

Meta está profundamente involucrado en la tecnología de IA, incluidas inversiones masivas en centros de datos, un modelo de IA de código abierto (Llama) y una unidad de negocio dedicada a productos y servicios de IA en el metaverso (Reality Labs). Meta ya ha desarrollado herramientas de IA para ayudar a los anunciantes a obtener más de su gasto en publicidad, aumentando el poder de fijación de precios de Meta y estimulando el crecimiento en el negocio principal.

La relación PEG de las acciones es solo de 1.3 hoy, por lo que la valoración de Meta podría expandirse aún más antes de convertirse en una preocupación. Mientras tanto, los analistas estiman que Meta crecerá sus ganancias en un 18% anual a largo plazo. Es posible que los inversores no vean otra carrera del 400% en los próximos dos años, pero un 40% a 50% parece posible. Eso podría mantener a Meta en su trayectoria de superar al mercado por un tiempo más.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Justin Pope no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Meta Platforms y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

