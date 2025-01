¿Pueden los bloqueadores de anuncios ayudar si YouTube muestra anuncios largos que no se pueden omitir?

“

Los anuncios en YouTube que duran 60 o incluso 120 minutos, y lo mejor es que no se pueden omitir. Supongo que hemos llegado a los círculos infernales más bajos ahora.

Bromeando aparte, los anuncios de YouTube se están volviendo cada vez más entrometidos, hasta el punto en que son imposibles de ignorar: pero ¿qué pasa si no quieres pagar por YouTube Premium? Bueno, entonces estás atrapado viendo esos anuncios de YouTube, o… recurres a algún tipo de bloqueador de anuncios, supongo. Google (el propietario de YouTube) ha declarado la guerra a los bloqueadores de anuncios, sin embargo:

Quieren que veas esos anuncios. Después de todo, las empresas y los anunciantes han pagado una buena cantidad de dinero para que se muestren sus clips cortos. A veces, no son clips cortos los que tenemos que soportar, sin embargo. Probablemente te hayas encontrado con algunos anuncios que duran más de 10, o incluso 20 minutos.

Eso no es nada. ¿Qué tal un anuncio de 60 minutos? Y uno que no se puede omitir? Informes apuntan en esa dirección.

Sin embargo, probablemente no sea YouTube el que los hace imposibles de omitir: probablemente sean los bloqueadores de anuncios que no pueden bloquear el anuncio mientras simultáneamente ocultan el botón de Omitir. Un ejemplo notable provino de un usuario de Reddit que compartió su experiencia de encontrar un anuncio no omitible que duró casi 58 minutos. Esto desató una ola de quejas similares, con otros que afirmaban haber visto anuncios de hasta 10 horas o incluso 90 horas.

Aunque estas afirmaciones extremas carecen de verificación, otro usuario, Standard-Slip6572, dijo haber visto un anuncio de dos horas y 52 minutos que se reprodujo antes de un video que duraba solo 49 minutos. Esto se llama Teatro del Absurdo, si me preguntas a mí.

Algunos usuarios especularon que YouTube podría estar detectando los bloqueadores de anuncios y respondiendo sirviendo anuncios inusualmente largos e imposibles de omitir como un disuasivo. Otros sugirieron que los bloqueadores de anuncios mismos podrían estar funcionando mal, bloqueando el botón de “Omitir” mientras no logran evitar que se reproduzcan los anuncios.

Sin embargo, incluso los usuarios sin bloqueadores de anuncios han reportado encuentros con anuncios extensos e imposibles de omitir, como uno que duró un minuto y 28 segundos, mucho más largo que la experiencia publicitaria típica.

Cuando se le pidió un comentario, Google enfatizó el papel de los anuncios en el apoyo a los creadores y en el mantenimiento de la plataforma. YouTube aclaró que los anuncios no omitibles suelen estar limitados a 15 segundos en móviles y hasta 60 segundos en televisores, negando cualquier servicio intencional de anuncios excesivamente largos. La empresa sugirió que tales problemas podrían surgir de la interferencia de los bloqueadores de anuncios, que pueden distorsionar la reproducción y llevar a experiencias publicitarias anormales.

Se avecinan tiempos difíciles por delante.

