¿Puede un plan de conversión Roth del 10% ayudarte a minimizar impuestos y saltarte los RMDs?

Las Roth IRAs no están sujetas a reglas sobre distribuciones mínimas requeridas (RMDs), y retiros calificados de cuentas Roth en la jubilación también están libres de impuestos federales sobre la renta. Puede obtener esas ventajas para los fondos en su IRA tradicional transfiriéndolos a una cuenta Roth. Tendrá que pagar impuestos sobre la renta ahora en los fondos que convierta, pero distribuir conversiones a lo largo de varios años puede ayudarle a gestionar y potencialmente reducir su responsabilidad fiscal total. Aún así, no hay forma de evitar completamente los impuestos y la conversión no siempre es la mejor estrategia. Además, convertir un porcentaje fijo cada año no es la única forma de hacerlo.

Si ahorra para la jubilación en una cuenta de impuestos diferidos como un IRA tradicional, tendrá que empezar a sacar dinero de la cuenta después de alcanzar la edad de 73 años (o 75 años en 2033 o después). Esas RMDs son gravables como ingresos ordinarios, lo que puede causar problemas a algunos jubilados si tienen que recibir ingresos gravables cuando no necesitan los fondos para mantener su estilo de vida.

Por ejemplo, digamos que tiene 73 años y recibe $45,000 en ingresos gravables de Seguridad Social, pensiones y otras fuentes. Si es un contribuyente soltero, esto le colocará en la tasa marginal del 12% utilizando las tarifas impositivas del 2024 y su factura de impuestos federales sería aproximadamente de $3,500. Si también tiene que tomar $20,000 en RMDs, su nuevo ingreso gravable de $65,000 le colocará en la tasa del 22% y su factura de impuestos federales aumentará a aproximadamente $6,500.

Si convierte su IRA a una IRA Roth antes de cumplir los 73 años, no tendrá que tomar ninguna RMD. Esto no solo le ayudará a gestionar sus impuestos en la jubilación, sino que también permitirá que sus fondos de Roth sigan creciendo libre de impuestos. Y también podrá pasárselos a sus herederos sin impuestos, convirtiendo la conversión a Roth en una herramienta útil de planificación patrimonial.

Estos beneficios tienen un costo, sin embargo. Si su IRA tradicional tiene $500,000, por ejemplo, la factura de impuestos por convertir la cantidad completa en un solo año podría ser de aproximadamente $145,000, utilizando las tarifas impositivas del 2024 para un contribuyente soltero. Debido a esto, las personas que hacen conversiones a Roth a veces reparten el proceso en varios años convirtiendo una parte cada año.

Si convierte el 10% de un IRA de $500,000 anualmente, por ejemplo, aumentaría su ingreso el primer año en $50,000. Suponiendo que su ingreso gravable de otras fuentes es de $50,000, su ingreso gravable aumenta a $100,000. Utilizando las tarifas del 2024 para un contribuyente soltero, se mantendría en la tasa del 22%. A lo largo de 10 años, puede tener la oportunidad de ahorrar dinero en impuestos en comparación con la conversión en una sola suma.

A pesar del atractivo, la conversión a Roth tiene una serie de desventajas y limitaciones y no es para todos. Una de las consideraciones principales es si estará en una tasa impositiva más baja después de la jubilación. Si es así, puede ser mejor pagar impuestos entonces sobre los retiros de IRA en lugar de pagar impuestos ahora para convertir a Roth.

Además, no puede retirar ganancias de fondos convertidos sin deber una multa del 10% hasta cinco años después de hacer la conversión. Esto se conoce como la regla de los cinco años. Por lo tanto, la conversión puede no tener sentido financiero si está cerca de la jubilación o puede necesitar los fondos para otro propósito, como pagar la universidad de un hijo, dentro de cinco años.

Si la conversión parece tener sentido, hacer un porcentaje fijo cada año es solo un enfoque. La idea es convertir solo lo suficiente para llevar su ingreso gravable hasta el tope de su tasa impositiva actual. Con esto en mente, la cifra en dólares es más importante que el porcentaje.

Tenga también en cuenta que la decisión de hacer o no una conversión a Roth se basa en una serie de supuestos sobre el futuro, cualquiera de los cuales puede no resultar como se esperaba. Por ejemplo, puede optar por no convertir porque parece que estará en una tasa impositiva más baja después de la jubilación. Sin embargo, la rebaja fiscal en 2017 está programada para vencer en 2026, después de lo cual los impuestos pueden ser más altos. En general, las tasas impositivas han estado disminuyendo durante décadas y son bajas en comparación con los promedios históricos, lo que sugiere que pueden subir antes de bajar.

Convertir fondos de su IRA a una IRA Roth puede ser una buena decisión si cree que estará en una tasa impositiva más baja después de la jubilación. La conversión también le brinda más control sobre los retiros de su cuenta de jubilación porque las cuentas Roth no están sujetas a las reglas de RMD. Tendrá que pagar impuestos sobre la renta en cualquier fondo que transfiera a un Roth, pero convertir gradualmente su IRA durante un período de años puede ayudarle a reducir su carga fiscal general.

