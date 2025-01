¿Puede un asesor financiero ayudarme a invertir en empresas privadas?

Muchos inversores individuales no pueden invertir en empresas privadas que han emitido acciones ¡de valores sin registrar las acciones ante la Comisión de Valores y Bolsa! La excepción es alguien que cumple los requisitos de ingresos, patrimonio neto o sofisticación financiera para ser un inversor acreditado. Muchos asesores financieros califican como inversores acreditados debido a su formación profesional, por lo que pueden invertir sus propios fondos en valores no registrados de empresas privadas. Sin embargo, los asesores solo pueden invertir el dinero de los clientes en acciones no registradas de empresas privadas si su cliente también es un inversor acreditado. A pesar de estas limitaciones, los inversores aún pueden invertir en empresas privadas utilizando una variedad de técnicas, y un asesor financiero que sea un inversor acreditado puede ayudarlos a navegar por el mundo de la inversión en empresas privadas.

Si está considerando invertir en empresas privadas, hable con un asesor financiero sobre sus objetivos y cómo preparar un plan para alcanzarlos.

Las empresas que venden acciones al público están obligadas a pasar primero por un proceso de registro costoso y extenso que implica preparar y difundir información detallada sobre sus finanzas, operaciones, perspectivas, riesgos y otros factores. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) hace esto para proteger a los inversores ordinarios de arriesgar su dinero en esquemas dudosos o poco transparentes.

Las empresas que no venden acciones al público pueden vender valores no registrados, pero solo pueden venderlos a ciertos inversores, incluidos una categoría que la SEC llama inversores acreditados. Los fondos de cobertura, los fondos de capital de riesgo y los fondos de capital privado son ejemplos de negocios que pueden vender valores no registrados a inversores acreditados. Muchas empresas no financieras, incluidas las startups, también lo hacen, como SpaceX o Stripe.

Hay tres requisitos relacionados con ingresos, patrimonio neto y licencia profesional. Cumplir con cualquiera de estos requisitos califica a un inversor como inversor acreditado. Los requisitos son:

Patrimonio neto, sin incluir su residencia principal, de más de $1 millón

Ingresos ganados de más de $200,000 o, si se combinan con un cónyuge o pareja, $300,000 para cada uno de los últimos dos años, más la capacidad de mantener ese nivel en el año actual

Tener una licencia de valores válida actual que incluya Series 7, 65 o 82.

Ningún organismo regulador certifica a alguien como inversor acreditado. Depende de las empresas que venden valores no registrados garantizar que sus inversores puedan invertir legalmente. El vendedor de valores normalmente solicitará documentación que demuestre que alguien califica como inversor acreditado. Si se permite que un inversor no acreditado invierta, la empresa que vende las acciones, no el inversor, podría enfrentar acciones legales.

Aunque la mayoría de los inversores no son acreditados, tampoco son raros. Aproximadamente 19.4 millones de hogares, o el 14.8% del total de hogares, calificaron como inversores acreditados en 2023 según una estimación del sitio web de inversiones DQYDJ utilizando datos de la Reserva Federal.

Si es un inversor acreditado, el asesor financiero adecuado puede ayudarlo a navegar y ejecutar estrategias de inversiones privadas. Aunque un asesor financiero que sea un inversor acreditado no puede invertir en valores no registrados usando fondos de clientes que no son inversores acreditados, hay varias otras formas de tener exposición a negocios privados. Estas incluyen:

Comprar un negocio. No hay requisitos regulatorios financieros similares para comprar un negocio que tener o poder recaudar el dinero.

Invertir en una startup. Si un negocio nuevo o a punto de ser lanzado no ha emitido valores no registrados, cualquiera puede invertir.

Fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF) enfocados en capital privado. Algunos fondos mutuos y ETF públicamente negociados se centran en capital privado.

Financiación colectiva de capital. Las plataformas de financiación colectiva permiten a inversores no acreditados invertir en acuerdos de capital privado.

Financiación colectiva de bienes raíces. Estas plataformas específicas de la industria conectan a los inversores con desarrolladores y proyectos inmobiliarios.

Invertir en negocios privados en cualquier forma conlleva un riesgo adicional. Los requisitos de divulgación de las empresas que buscan inversores están diseñados para proteger a los inversores de ser engañados o simplemente cometer un error por ignorancia. Incluso cuando la divulgación es adecuada, las inversiones en empresas privadas también suelen tener un riesgo de liquidez significativo. Puede llevar mucho tiempo vender una inversión en un negocio privado, por lo que estas inversiones solo son adecuadas para fondos que se pueden invertir a largo plazo.

Dicho esto, el lado positivo de un mayor riesgo es una mayor recompensa potencial. Los capitalistas de riesgo, por ejemplo, pueden obtener rendimientos de sus inversiones que son mucho más altos que los rendimientos normales disponibles en el mercado de valores público. Sin embargo, puede ser difícil ingresar a esta escena de inversión. Muchas empresas que podrían vender acciones a inversores no acreditados limitan sus ofertas a inversores acreditados. Hacen esto para evitar tener que realizar divulgaciones costosas y evitar la posibilidad de problemas legales en el futuro si involuntariamente aceptan un inversor no acreditado.

El asesor financiero adecuado puede ayudarlo a navegar por las inversiones privadas y otras estrategias. Utilice esta herramienta gratuita para encontrar un asesor financiero fiduciario compatible con usted.

Debido a que las empresas privadas no tienen los mismos requisitos de divulgación que las empresas que cotizan en bolsa, los reguladores permiten que solo los inversores acreditados compren acciones en empresas privadas. Muchos asesores financieros califican como inversores acreditados debido a su licencia, pero no pueden invertir fondos de clientes en empresas privadas a menos que los clientes también sean inversores acreditados. Los inversores no acreditados pueden encontrar otras formas de invertir en empresas privadas, como la financiación colectiva y las inversiones en startups, pero las inversiones son inherentemente más arriesgadas que comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa.

Encontrar un asesor financiero no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de SmartAsset combina a usted con asesores financieros verificados que sirven su área, y puede tener una llamada introductoria gratuita con los asesores sugeridos para decidir cuál es el adecuado para usted. Si está listo para encontrar un asesor que pueda ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros, comience ahora.

La asignación de activos es una consideración vital al construir su cartera. Utilice la Calculadora de Asignación de Activos de SmartAsset para invertir en clases de activos que se ajusten a su perfil de riesgo.

Mantenga un fondo de emergencia a mano en caso de gastos inesperados. Un fondo de emergencia debería ser líquido, en una cuenta que no esté en riesgo de fluctuaciones significativas como el mercado bursátil. El intercambio es que el valor del efectivo líquido puede ser erosionado por la inflación. Pero una cuenta de alto interés le permite ganar interés compuesto. Compare cuentas de ahorros de estos bancos.

¿Es usted un asesor financiero que busca hacer crecer su negocio? SmartAsset AMP ayuda a los asesores a conectarse con clientes potenciales y ofrece soluciones de automatización del marketing para que pueda pasar más tiempo haciendo conversiones. Obtenga más información sobre SmartAsset AMP.

Crédito de la foto: ©iStock.com/Brandon Moser

El post ¿Puede un asesor financiero ayudarme a invertir en empresas privadas? apareció primero en SmartReads de SmartAsset.