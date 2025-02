¿Puede la acción de Nvidia llegar aún a $200 en 2025?

Las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) fueron golpeadas el 27 de enero, cayendo un 17% en una sola sesión después de que una nueva ola de dudas saliera a la luz tras el modelo de inteligencia artificial (IA) rentable presentado por la startup china DeepSeek.

La afirmación de DeepSeek de que entrenó su modelo R1 por solo $6 millones y lo hizo lo suficientemente competitivo como para funcionar tan bien como el modelo de razonamiento o1 de OpenAI más costoso, inquietó a los inversores. Las acciones de Nvidia han experimentado un crecimiento estelar en los últimos años, ya que sus ingresos y ganancias han crecido notablemente gracias a la creciente demanda de sus costosas tarjetas gráficas que se utilizan para entrenar e implementar modelos de IA.

Por lo tanto, la afirmación de DeepSeek de hacer más con menos ha planteado nuevas preocupaciones sobre la demanda potencial de chips de Nvidia en el futuro. Sin embargo, este no es el único factor que ha estado afectando a las acciones de Nvidia últimamente. La posible restricción de las exportaciones de chips de Nvidia a destinos internacionales y la desaceleración relativa del gasto en infraestructura de IA también son problemas (que ahora se han exacerbado por el avance de DeepSeek).

Sin embargo, presionar el botón de pánico y vender Nvidia ante esta noticia puede que no sea una movida inteligente. Después de todo, existen suficientes vientos favorables que sugieren que la compañía puede recuperar su impulso una vez más e incluso alcanzar la marca de $200.

Las preocupaciones sobre una desaceleración en el gasto en infraestructura de IA parecen haberse disipado según los recientes anuncios realizados por los principales interesados en este espacio. Primero, Microsoft anunció que aumentará su gasto de capital (capex) en un 43% en el año fiscal actual a $80 mil millones, ya que busca construir más centros de datos de IA.

Ahora, Meta Platforms también ha anunciado que aumentará su capex de 2025 en aproximadamente un 50% en comparación con el gasto estimado del año pasado. Los anuncios de estas gigantes tecnológicas también han sido acompañados por un importante desarrollo en la Casa Blanca. SoftBank, OpenAI, Oracle y la firma de inversión en IA con sede en Abu Dhabi MGX han anunciado que “comenzarán a desplegar $100 mil millones de inmediato” para construir infraestructura de IA en los EE. UU. como parte del Proyecto Stargate.

Por supuesto, puede que te estés preguntando si el bajo costo de entrenar el modelo de DeepSeek llevará a los clientes de Nvidia a reducir su gasto en sus chips. Es demasiado temprano para llegar a una conclusión, pero existe la posibilidad de que la demanda de las tarjetas gráficas de centros de datos de Nvidia no se vea afectada. Esto se debe a que la eficiencia mostrada por DeepSeek podría alentar a más empresas a construir modelos de IA rentables, lo que significa que la demanda de cómputo probablemente se mantendrá sólida.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que el gasto enfocado en IA por parte de las gigantes tecnológicas de EE. UU. en 2025 podría aumentar una vez más. Esto abriría el camino para que Nvidia mantenga el extraordinario crecimiento de ingresos y ganancias que la compañía ha estado registrando en los últimos años.

Una de las principales razones por las cuales Nvidia será el beneficiario más probable del despilfarro de IA en 2025 es porque continúa dominando el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de centros de datos. La empresa controla entre el 70% y el 95% del mercado de GPU para centros de datos de IA según diversas estimaciones, aunque hay una buena probabilidad de que su participación esté en el extremo superior de ese rango.

Esto se debe a que rivales como AMD e Intel apenas han logrado hacer mella en el mercado de chips de IA. AMD es el competidor más cercano de Nvidia en el mercado de GPU para centros de datos de IA, y se espera que sus ingresos estimados de 2024 por ventas de estos chips sean una fracción de los ingresos potenciales de Nvidia en este espacio. La situación es aún peor en Intel, ya que se espera que la empresa no alcance su objetivo de ingresos de $500 millones por chips de IA para 2024.

Por lo tanto, Nvidia está en camino de acaparar la mayor parte del gasto incremental en chips de IA este año. Incluso mejor, la duplicación de la capacidad de empaquetado de chips avanzados por el socio de fundición de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, debería permitir a la primera satisfacer la fuerte demanda de las gigantes tecnológicas. Como resultado, hay una buena posibilidad de que el crecimiento de las ganancias de Nvidia en el año fiscal 2026 (que comenzará pronto y coincidirá con 11 meses de 2025) pueda ser mayor de lo que esperan los analistas.

Esa podría ser la razón por la cual esta acción de semiconductores podría llegar a los $200 este año.

Las acciones de Nvidia necesitan subir un 55% desde los niveles actuales para alcanzar los $200. Las estimaciones de consenso proyectan un aumento del 50% en las ganancias de Nvidia en el año fiscal 2026 a $4.45 por acción. La estimación más alta del mercado apunta a un aumento del 101% en su resultado final.

Sin embargo, Nvidia puede superar la estimación promedio de crecimiento de ganancias para el nuevo año fiscal en base al gasto incremental en infraestructura de IA y las mejoras en la capacidad de TSMC. Suponiendo que logre un aumento del 75% en su resultado final, Nvidia podría informar ganancias de $5.16 por acción en el año fiscal 2026. Aplicar un múltiplo de ganancias futuro de 40 (en línea con el múltiplo de ganancias futuro promedio de cinco años de la compañía) a las ganancias proyectadas para el año fiscal sería suficiente para ayudar a que las acciones de Nvidia alcancen los $200.

Además, el múltiplo de ganancias futuro de 40 asumido anteriormente es inferior al múltiplo de ganancias anterior de las acciones. Por lo tanto, esta acción de IA podría ofrecer ganancias saludables incluso si cotiza con un descuento en el futuro.

