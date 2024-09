¿Puede Josh Hines-Allen de los Jaguars construir un legado en Jacksonville?

En julio, el apresurador de los Jaguars anunció que estaba cambiando su nombre de Josh Allen a Josh Hines-Allen. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

HASTA ESTA TEMPORADA, se le conocía solo como Josh Allen, usando solo el apellido de su padre. Recientemente pasó por un proceso de varios meses para cambiar legalmente su nombre para rendir homenaje al apellido materno y honrar el legado de la familia Hines.

Hines-Allen creció en Montclair, Nueva Jersey, escuchando historias sobre las hazañas de su tío Gregory “Duncan” Hines en la cancha de baloncesto y viendo a sus tres hermanas mayores destacarse en la escuela secundaria de Montclair y seguir jugando al baloncesto universitario.

Hines, quien fue incluido en el Salón de la Fama de Atletismo de la Universidad de Hampton en 2009 (sus 1,967 puntos siguen siendo los segundos de todos los tiempos), fue seleccionado por Golden State en 1983. Nunca jugó para los Warriors, pero jugó profesionalmente durante 12 años.

Pero es Myisha Hines-Allen a quien Josh considera como su punto de referencia.

“Mi objetivo como atleta es vencer a mi hermana”, dijo.

Su hermana mayor destacó en Louisville y fue seleccionada en la segunda ronda (n. ° 19 en general) por el Washington Mystics de la WNBA en 2018. Myisha, quien fue transferida de los Mystics a los Minnesota Lynx a principios de este mes, ahora está en su séptima temporada y ganó el título WNBA en 2019.

“Los logros en el fútbol americano son muy geniales, y me encanta ir a casa y me encanta mirar los trofeos y ver el trabajo que puse, pero eso no significa nada hasta que venza a mi hermana”, agregó.

“… Ella entra en la liga [WNBA]. ¿Cuál es mi paso? Tengo que ir. Ella es seleccionada. Recuerdo esa noche. Pensé, tengo que ser seleccionado más alto Que ella. Fui seleccionado más alto que ella. Genial. Ahora estoy por encima de ella, y luego ella gana un campeonato. Pienso, ‘Bueno, tengo que ganar un campeonato’. Y el MVP una vez que lleguemos allí. Un Super Bowl y un MVP”.

Myisha, de 28 años, se siente halagada pero no sorprendida. Los dos han estado compitiendo entre ellos, y con sus hermanos, toda su vida.

“Es solo el aspecto molesto de hermano menor”, bromeó. “… No importa lo que estuviéramos haciendo, ya sea deportes o simplemente la vida en general, quién puede llegar más rápido a la escuela, cosas así. Así que siempre fue querer superar al otro”.