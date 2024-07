¿Puede Garry Conille Salvar a Haití?

Como el nuevo primer ministro de Haití, un país sin presidente o Parlamento, donde las pandillas han destruido docenas de comisarías y matado a miles de personas, Garry Conille tiene posiblemente uno de los trabajos más difíciles de cualquier líder en el hemisferio occidental.

Ha asistido a funerales de oficiales de policía asesinados y se ha reunido con sus viudas. Despidió al jefe de policía —culpándolo por no luchar contra las pandillas— y nombró uno nuevo, además de haber traído un contingente de agentes de policía de Kenia para ayudar a frenar la violencia. Pasó la semana pasada golpeando puertas en Washington con un mensaje urgente:

“Este no es momento para cansarse de Haití.”

El Sr. Conille, de 58 años, ex funcionario de la ONU que vivió fuera de Haití por más de una década, asumió el cargo de primer ministro del país hace cinco semanas en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas.

El cargo quedó vacante después de que grupos armados se unieran para atacar cárceles, hospitales y barrios enteros en un levantamiento tan severo que el ex primer ministro, que estaba en un viaje al extranjero, no podía regresar a su propio país.

El Sr. Conille fue elegido por un consejo presidencial de transición que ayuda a supervisar el país.

Un ginecólogo de formación, el Sr. Conille ahora debe restaurar el orden en Haití con la esperanza de organizar elecciones justas y ordenadas para presidente y Parlamento. Es considerado como algo así como un forastero sin mancha en la política notoriamente sucia y corrupta de Haití, que fue nombrado con la bendición de la administración Biden y la comunidad internacional.

Los haitianos se preguntan: después de años de agitación política, corrupción y un complot de asesinato que dejó al último presidente muerto a manos de mercenarios colombianos, ¿podrá este tecnócrata de carácter suave cambiar las cosas para una nación con millones de personas viviendo en la pobreza extrema y donde más de 500,000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares?

Ya ha sido difícil: días después de asumir el cargo, brevemente terminó en el hospital por una condición desconocida.

“Primero, lo que necesito es un sistema de justicia funcional, y para ser honesto, eso es algo que no tengo en este momento”, dijo el Sr. Conille en una entrevista con The New York Times. “Tengo 40 comisarías que han sido destruidas. Necesitamos estar listos para arreglarlas.”

Su lista de prioridades es larga: recuperar territorio de las manos de líderes de pandillas, reabrir escuelas y hospitales, reconstruir carreteras. Imagina un gobierno haitiano que pueda proporcionar servicios básicos, como educación y atención médica, a sus 11 millones de habitantes, especialmente a los millones que están experimentando hambre.

Para que eso suceda, el Sr. Conille dijo que la comunidad internacional necesita proporcionar más dinero, señalando que Haití recibió mucho más ayuda internacional en años anteriores, cuando la situación no era tan grave.

“Creo que la crisis a la que nos enfrentamos ahora es ciertamente más compleja que lo que enfrentamos después del terremoto”, dijo. “Y después del terremoto, ciertamente teníamos una base de socios más grande comprometidos y participando de una manera más significativa.”

Un terremoto de magnitud 7.0 golpeó a Haití en 2010, dejando un saldo de muertes que su gobierno estimó en hasta 316,000. Miles de millones de dólares en ayuda se vertieron desde todo el mundo, pero la nación luchó por recuperarse.

Después del terremoto, el Sr. Conille trabajó para el ex presidente Bill Clinton, quien era el enviado especial de la ONU a Haití. Anteriormente había sido primer ministro bajo el presidente Michel Martelly, pero duró solo cuatro meses cuando los dos chocaron por acusaciones de corrupción en contratos posteriores al terremoto.

El Sr. Conille se reunió la semana pasada con el secretario de Estado Antony J. Blinken, miembros del Congreso, prestamistas internacionales y miembros de la diáspora haitiana para argumentar que la ayuda es más necesaria que nunca.

Wolf Pamphile, fundador de la Casa de Política de Haití, un instituto de investigación en Washington, dijo que le llamó la atención la vibra acogedora y calmante del primer ministro. En una reunión de cóctel en Washington, el Sr. Conille llevaba una guayabera y hablaba criollo e inglés, pero no el francés que suelen preferir las élites educadas de Haití, dijo el Sr. Pamphile.

Dijo que el Sr. Conille estaba disfrutando de un período de luna de miel, pero no está claro cuánto durará.

“¿Sabes cuando recién comienzas un trabajo y a todos les caes bien?” dijo el Sr. Pamphile. “Ha tenido un buen comienzo. Está proporcionando algo que la gente ha estado pidiendo, que es la comunicación.”

Los expertos debaten cuándo exactamente las cosas se pusieron tan mal en Haití. Los miles de millones en ayuda tras el terremoto nunca lograron la enorme reconstrucción necesaria. No se han celebrado elecciones en ocho años, lo que ha dejado a la mayoría del Parlamento y otros cargos electos vacíos.

El presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa hace tres años esta semana, y los tres años siguientes estuvieron marcados por una ola de violencia de pandillas que vio enormes aumentos en secuestros, asesinatos y la toma de gran parte de Port-au-Prince, la capital.

A finales de febrero, varias pandillas se unieron en un intento de derrocar al gobierno. Tuvieron éxito en forzar la renuncia del primer ministro de entonces, Ariel Henry. El Sr. Henry había volado a Kenia para formalizar un acuerdo para que la nación del este de África desplegara agentes de policía para frenar la violencia de las pandillas. Los líderes de pandillas aprovecharon su ausencia para atacar comisarías, cárceles e instalaciones médicas.

Casi 600,000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en los últimos años. Las Naciones Unidas registraron 3,252 homicidios entre enero y mayo, frente a los 2,453 durante el período de cinco meses anterior.

Al preguntársele por qué dejaría su trabajo anterior, como director regional de UNICEF, para asumir un desafío tan exigente, el Sr. Conille tomó prestada una expresión que dijo haber aprendido en África: “Si no yo, ¿entonces quién? Y si no ahora, ¿cuándo?”

El Sr. Conille ganó puntos poco después de asumir el cargo al mostrar empatía al reunirse públicamente con viudas de oficiales de policía asesinados, dijo Garry Pierre-Pierre, fundador de The Haitian Times, un periódico en línea con sede en Nueva York que cubre Haití y la diáspora.

“Los líderes haitianos nunca hacen eso”, dijo.

Llamó al mandato anterior del Sr. Conille como primer ministro hace una década bajo el Sr. Martelly un “fracaso”, precisamente porque no era de los que jugaban a la política.

“Era políticamente ingenuo”, dijo el Sr. Pierre-Pierre. “No jugaba los juegos mezquinos que los políticos en general, y especialmente los de Haití, juegan, y no estaba preparado para eso.”

De hecho, varios medios de comunicación reportaron la semana pasada que el Sr. Conille molestó a los miembros del consejo presidencial de transición que ahora dirige Haití porque se fue a Washington y los notificó con un mensaje de texto enviado en medio de la noche, horas antes de su partida. Edgard Leblanc Fils, jefe del consejo, no respondió a una solicitud de comentario.

Pero el perfil del Sr. Conille como un nerd de las políticas, desconectado de la política haitiana, era exactamente lo que la gente esperaba, dijeron los expertos. Los haitianos están cansados de la clase política del país, que a menudo ha sido objeto de acusaciones de mala conducta y vínculos con las mismas pandillas que ahora están causando estragos.

Las Naciones Unidas acusaron al Sr. Martelly de financiar y armar pandillas. Estados Unidos sancionó al ex primer ministro Laurent Lamothe, acusándolo de malversar 60 millones de dólares de ayuda del gobierno venezolano para beneficio privado. El Sr. Henry, quien sirvió después del asesinato del presidente, fue acosado por acusaciones de que tenía vínculos con un principal sospechoso en el caso.

Los tres políticos negaron las acusaciones.

“La clase política no ha dejado un buen sabor de boca en la gente, y creo que estábamos buscando personas competentes, con historiales de ser capaces de manejar cosas y producir resultados”, dijo Ariel Dominique, fundador de la Fundación Haitiano Estadounidense para la Democracia, un grupo de defensa. “Estamos anhelando resultados. Si él es la persona, aún está por verse.”