¿Puede funcionar el nuevo proyecto de ley de Ruanda y qué podría detenerlo?

Actualmente, el plan del gobierno del Reino Unido de enviar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda está costando al menos £290 millones, y todavía no está ni cerca de despegar.

La propuesta de Rishi Sunak de darle vida al esquema actualmente ilegal se está perfilando como algo políticamente y legalmente explosivo, con posibles peleas tanto en el Parlamento como en los tribunales.

¿Qué sucedió el año pasado?

En el fallo de la Corte Suprema del pasado noviembre, cinco de sus jueces dictaminaron por unanimidad que Ruanda no era un país seguro para enviar a solicitantes de asilo. La corte ratificó un fallo previo, en la Corte de Apelaciones, que decía que la política dejaría a las personas enviadas a Ruanda vulnerables a violaciones de los derechos humanos.

Su fallo aseguraba que el sistema de asilo del país estaba profundamente defectuoso y que el gobierno del Reino Unido no había seguido las leyes existentes sobre cómo evaluar los riesgos para cualquiera enviado allí.

Esas leyes eran una combinación de salvaguardias en la Convención Europea de Derechos Humanos – que los diputados hace mucho tiempo votaron incluir en la ley británica – y otras medidas aprobadas por los diputados para garantizar que los ministros no maltrataran a las personas que habían huido por sus vidas.

Ello ha llevado al gobierno a presentar un nuevo plan, formalmente el proyecto de Ley sobre la Seguridad de Ruanda.

El elemento clave del paquete del gobierno busca abordar la derrota en la Corte Suprema. Se le pedirá al Parlamento que declare que Ruanda es “conclusivamente” segura y, al mismo tiempo, prohíba a los jueces británicos decir lo contrario.

Los ministros dicen que un tratado paralelo con Ruanda aborda las preocupaciones sobre el estado del sistema de asilo ruandés porque el país ha prometido mejorar la situación y el Reino Unido pagará por monitoreo adicional y capacitación.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que no hay nada mal en esto. El Parlamento estaría votando democráticamente una nueva ley para ayudar a concretar una de las prioridades del gobierno, como es su derecho soberano.

Los críticos dicen que es un acto de avasallamiento constitucional, atando las manos de jueces independientes que tienen el deber de considerar pruebas y hechos.

Como medida de prevención, el proyecto de ley también ordena a los jueces británicos ignorar secciones de la Ley de Derechos Humanos que establecen cómo deben interpretar las salvaguardias mínimas para un trato justo y equitativo, incluido el derecho a no ser torturado y el derecho a un juicio justo. También impide a los jueces considerar otras garantías internacionales.

Finalmente, dice que nuestros tribunales deben ignorar cualquier otra ley británica que se interponga en el camino de considerar al país como seguro.

Los críticos dicen que el gobierno ha creado un proyecto de ley que le permite elegir cuándo seguir las leyes y las reglas, mientras espera que Ruanda siga las normas internacionales en todo momento.

¿Qué sucede si el proyecto de ley se aprueba sin modificaciones?

Los diputados conservadores a la derecha del partido ya han respaldado planes para hacer enmiendas al proyecto de ley.

Pero si el PM supera el desafío de la derecha conservadora – pronto hablaremos más de esos diputados – podría conducir a un enfrentamiento constitucional sin precedentes entre el Parlamento y los jueces.

La Corte Suprema no puede anular la legislación primaria, pero tiene el poder de emitir una “declaración de incompatibilidad”.

Este es un fallo poco común que dice que un Acta del Parlamento debería reconsiderarse porque está en total desacuerdo con las salvaguardias de la Convención Europea de Derechos Humanos que están incluidas en la ley británica.

Si la Corte Suprema hace una declaración de este tipo, la ley en cuestión esencialmente quedará en el limbo legal. La historia muestra que el gobierno respeta fundamentalmente la opinión de la corte y se dispone a solucionar el problema.

Pero, si los ministros siguen adelante con vuelos a Ruanda, es casi seguro que los demandantes ejercerían su derecho legal de acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos para decir que se les ha negado un recurso legal por parte del Reino Unido.

Entonces, la corte de Estrasburgo tendría que considerar si bloquear temporalmente un vuelo hasta que se haya considerado completamente el caso, lo que potencialmente entraría en una trampa política en vísperas de una elección general.

¿Qué pasa con el plan ahora?

Los abogados del gobierno han advertido a los ministros que el proyecto de ley es más probable que fracase bajo un desafío legal sostenido. Y es por eso que los rebeldes conservadores dicen que necesita ir más allá.

Quieren que el Parlamento instruya a los ministros a tratar cualquier orden judicial de Estrasburgo como legalmente irrelevante.

Si esta enmienda se aprobara, algunos ministros se verían en apuros. La fiscal general Victoria Prentis y el Lord Canciller Alex Chalk tienen el deber de hacer cumplir la ley, incluyendo las obligaciones internacionales.

El Secretario de Justicia Alex Chalk y la Fiscal General Victoria Prentis

Los rebeldes argumentan que sus enmiendas no violan el derecho internacional, y el plan solo puede volverse prácticamente factible con un “bloqueo más amplio” de la ley de derechos humanos para prevenir apelaciones, excepto en casos excepcionales, como si alguien no pudiera volar debido al embarazo.

También quieren quitarle a la Corte Suprema el poder de emitir una declaración de incompatibilidad en relación con Ruanda.

El efecto práctico de esa propuesta sería eliminar uno de los deberes constitucionales de la Corte Suprema, un cañonazo político lanzado a través de las ventanas de la Plaza del Parlamento.

¿Qué sucede si los diputados respaldan el plan?

Si los diputados votan a favor del proyecto de ley, será enviado a la Cámara de los Lores para su debate y consideración.

Pero no hay certeza de que la Cámara de los Lores lo respalde. Los lores podrían entorpecerlo porque no fue un compromiso del manifiesto conservador en la última elección. Los ministros no pueden anular a los lores porque no hay suficiente tiempo parlamentario para usar esos poderes.

Pero suponiendo que los lores cedieran y el plan se convirtiera en ley, no hay garantía de que veremos un vuelo despegar.

MICROSOFT_TRANSLATED_IDENTIFIER=translator.mt..3;translator.mt..10;translator.mt..1;translator.mt..2;translator.mt..9;translator.mt..11;translator.mt..12;translator.mt..13;translator.mt..14