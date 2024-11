¿Puede Europa construir su primera startup de un billón de dólares?

En 2024, la inteligencia artificial es consistentemente noticia de portada. Desde que Nvidia alcanzó una capitalización de mercado de $3 billones hasta el creciente uso de energía de los centros de datos, es la tecnología más discutida de nuestro tiempo. Y es una tecnología que Estados Unidos domina, con tres de las startups de inteligencia artificial más valiosas, Anthropic, OpenAI y xAI, con sede allí. Sin embargo, aquí está la cosa desconcertante: la carrera global para construir una inteligencia artificial general fue iniciada por una startup con sede en Londres, DeepMind, fundada en 2010, mucho antes de que existieran Anthropic u OpenAI. ¿Cómo perdió Europa su ventaja? ¿Y cómo puede evitar que eso vuelva a suceder? Es una pregunta que se enmarca dentro de una tendencia más amplia de Estados Unidos convirtiéndose en más dominante a nivel mundial en tecnología, a pesar de que la UE tiene una población más grande. Solo hay siete ejemplos de empresas tecnológicas de billón de dólares en el mundo: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Todas son estadounidenses. Ninguna es europea. Yendo un nivel más abajo, Europa tiene cuatro empresas tecnológicas de más de $100 mil millones en comparación con las 33 de Estados Unidos, y desde Mario Draghi hasta Emmanuel Macron, hay un reconocimiento creciente por parte de los líderes europeos de que algo se ha estancado. Comparto esta visión y, después de pasar 17 años fundando e invirtiendo en startups, creo que el crecimiento de la industria tecnológica en Europa es fundamental para crear una sociedad más próspera y resiliente. Solo hay que mirar la estancamiento económico del Reino Unido desde 2008 para ver por qué. Cuando estás derivando de lado en la niebla, puede ser difícil orientarte, pero si el efecto económico total de 14 años de crecimiento lento, una caída del 28 por ciento en el PIB frente a la tendencia, hubiese ocurrido de una sola vez de la noche a la mañana, sería un choque económico histórico a la escala de una pandemia o guerra en la vida del británico promedio. Sería titulares en todas las portadas durante meses, no solo se desvanecería en segundo plano. LEAR El Dacia Spring EV podría ser fabricado en Europa. Mientras tanto, durante el mismo período en Estados Unidos, el PIB no se estancó, en gran parte debido a la contribución de las empresas tecnológicas al crecimiento económico. Durante un período de 13 años, la capitalización de mercado combinada de Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia y Meta ha aumentado en un 1.620 por ciento. En pocas palabras, los beneficios económicos, por no mencionar los beneficios de seguridad nacional y geopolítica, de estas compañías son extraordinarios, son un motor de riqueza para financiar otras cosas que un país podría querer hacer. Permite que Europa celebre y apoye a los fundadores experimentados que están construyendo e invirtiendo en ideas de mayor riesgo y recompensa LEAR Las negociaciones climáticas de la ONU llegan al final de la primera semana con avances en algunos frentes, pero los combustibles fósiles acechan.

Demis Hassabis (de pie) y Joe McDonagh en el estudio de juegos Elixir en 1999 © Alamy

Las startups tecnológicas son un área relativamente nueva de la economía y aún hay un entendimiento limitado de qué impulsa exactamente el éxito. Una explicación común por la cual Europa se rezaga detrás de Estados Unidos es la regulación excesiva, y ciertamente es cierto que los fundadores en Europa enfrentan más trabas burocráticas en comparación con sus pares estadounidenses.

Como solo un ejemplo, en Alemania, el proceso notarial añade una enorme sobrecarga para los fundadores que buscan financiamiento, en particular de inversores ángeles, y en mi opinión, claramente es negativo para el ecosistema de startups. Otro problema obvio en toda Europa es el alto porcentaje de participación accionaria tomada por algunas universidades en la comercialización de la propiedad intelectual, lo que puede hacer casi imposible que entren inversores externos.

Pero creo que el papel de los fundadores es el que tiene el mayor impacto. Cuando pienso en los fundadores más aguerridos que conozco en Alemania, como Hélène Huby de The Exploration Company o Francesco Sciortino de Proxima Fusion, ignoran esta burocracia y realmente no es lo principal que los detiene. En particular, los emprendedores recurrentes como Hassabis son una especie de especie clave que afecta enormemente la salud general del ecosistema tecnológico de un continente.

La historia de DeepMind es un caso que muestra la importancia de fundadores experimentados

La razón más obvia y fundamental de esto es que, como cualquier profesión, ser un fundador de una startup tecnológica es una especie de arte, y cuanto más tiempo lo haces, más perfeccionas el arte. Así que cuando llegó el momento para Hassabis de recaudar su primera ronda de financiamiento para DeepMind en 2010, sabía que no debía perder el tiempo con inversores europeos conservadores y se dirigió directamente al Silicon Valley donde pudo recaudar inversión de fundadores experimentados como Peter Thiel y Elon Musk.

La misma es válida en los automóviles autónomos o la computación cuántica, donde Google ha invertido miles de millones en tecnología que podría llevar una década antes de que genere ganancias. Imagina cómo podrían ser las cosas hoy si alguien en Europa hubiera tenido la audacia de ser un verdadero socio para Hassabis y le hubiera financiado para mantenerse independiente.

Mientras tanto, en el Silicon Valley, un grupo de fundadores experimentados, especialmente Sam Altman y Musk, estaban pensando seriamente en lo importante que podría ser la IA y cómo competir con DeepMind mientras fundaban OpenAI. En 2015, Altman envió un correo electrónico a Musk diciendo: “He estado pensando mucho en si es posible evitar que la humanidad desarrolle inteligencia artificial. Creo que la respuesta casi definitivamente es no. Si va a suceder de todos modos, parece que sería bueno que alguien que no sea Google lo haga primero”.

Los grandes fundadores toman tiempo. Tesla es una empresa de $3.4 billones hoy, pero en 2010, cuando tenía 17 años, su valor era de menos de $10,000 millones

