¿Puede Europa conjurar un frente unido sobre el futuro de Ucrania?

El presidente francés Emmanuel Macron acogerá a líderes europeos en París para conversaciones urgentes sobre el futuro de Ucrania. Los líderes europeos están luchando. Su cumbre de seguridad convocada a toda prisa en París el lunes es prueba de ello. Todavía se están recuperando de no ser invitados por EE. UU. a conversaciones con Rusia sobre el futuro de Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que podría reunirse “muy pronto” con el presidente ruso, Vladimir Putin. Europa espera persuadir al presidente estadounidense de que es un socio invaluable a través de esta reunión en París, comenzando a abordar dos temas importantes exigidos por Donald Trump: que Europa gaste más en su defensa y que envíe tropas a Ucrania después de un alto el fuego. Los líderes europeos insisten en que Kyiv participe directamente en las conversaciones de alto el fuego también. No todos los países europeos estarán en la cumbre del lunes. Solo aquellos con poder militar: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca, se espera que represente a los países bálticos y nórdicos, además del presidente del Consejo de la UE y el secretario general de la alianza de defensa, la OTAN. Otros países tendrán reuniones de seguimiento más adelante. Incluso en la pequeña reunión de París, será difícil, si no imposible, acordar aumentos concretos en el gasto de defensa. Pero los líderes pueden comprometerse a coordinarse mejor, gastar más dentro de la OTAN y asumir la mayor parte de la reconstrucción postbélica de Ucrania. El objetivo de la presencia de tropas europeas sería tres veces. Enviar un mensaje a los ucranianos: que no están solos. Otro mensaje a EE. UU., para demostrar que Europa está “haciendo su parte” en la defensa de su propio continente, y el último mensaje a Moscú, para advertir que si rompe los términos de un alto el fuego eventual, no se enfrentará a Kyiv solo.