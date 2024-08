¿Puede esta acción caliente de semiconductores seguir superando a Nvidia?

"

El mercado se ha calentado con el informe de ganancias del segundo trimestre de ON Semiconductor (NASDAQ: ON), y la acción ahora ha superado significativamente a Nvidia en el último mes, con un aumento del 14,2% en comparación con una caída del 5,4% para la acción favorita del mercado (hasta la fecha de este escrito). La pregunta es por qué y si puede continuar.

Una acción cíclica para comprar

ON Semiconductor atiende dos mercados finales altamente cíclicos, a saber, automotriz (vehículos eléctricos, gestión de energía, sistemas avanzados de asistencia al conductor, etc.) e industrial (automatización, infraestructura de VE, visión artificial, etc.), que están disminuyendo este año por diversas razones.

El gráfico a continuación muestra la tendencia de declive de ingresos secuenciales establecida desde el tercer trimestre de 2023. Además, la dirección espera que los declives interanuales continúen en el tercer trimestre, con una orientación de ingresos de $1,7 mil millones a $1,8 mil millones, en comparación desfavorablemente con los $2,18 mil millones reportados en el tercer trimestre de 2023.

Sin embargo, como señal de estabilización, el punto medio de la orientación del tercer trimestre implica un aumento secuencial en los ingresos desde los $1,74 mil millones reportados en el segundo trimestre. Esta es solo una de las razones por las cuales los inversores compraron la acción después de los resultados recientes. En otras palabras, están observando el pronóstico de mejora secuencial y lo están considerando como un posible proceso de tocar fondo en acción.

Fuente de datos: presentaciones de ON Semiconductor. Gráfico del autor.

Es un punto de vista intrigante, especialmente porque las acciones de semiconductores se consideran altamente cíclicas. El momento óptimo para comprar suele ser durante su hora más oscura antes de que aparezca la luz de la recuperación. Ese tipo de argumento es por qué ON Semiconductor puede superar a Nvidia. Dado el creciente interés y la inversión en aplicaciones de inteligencia artificial que impulsan la demanda de chips de alto rendimiento computacional (HPC), este último ya está funcionando a pleno rendimiento.

¿Está ON Semiconductor en el camino hacia la recuperación?

La pregunta crítica aquí no es solo si viene una recuperación, sino qué tipo de recuperación será. Si bien los inversores suelen buscar una recuperación en forma de V, el CEO de ON Semiconductor, Hassane El-Khoury, no comparte esta opinión. Sigue pronosticando una "curva en forma de L" para la recuperación. En palabras sencillas, esto significa que no habrá un aumento drástico en las ventas, sino que los ingresos tocarán fondo y luego se mantendrán estables en el fondo.

Esto puede que no sea lo que los inversores quieren escuchar, especialmente si compran ON Semiconductor como una jugada típica de recuperación de semiconductores. Aun así, el enfoque cauteloso de El-Khoury es perfectamente comprensible en las circunstancias.

Fuente de imagen: Getty Images.

Las tasas de interés relativamente altas hacen que los pagos mensuales de los préstamos para automóviles sean más caros, lo que impacta negativamente en las ventas de automóviles, incluidas las de VE. A su vez, los fabricantes de automóviles están reduciendo la inversión en VE, malas noticias para ON Semiconductor, que se está posicionando en el mercado de soluciones de energía inteligente para VE.

Historia completa

Además, sus mercados finales industriales, como la automatización industrial, luchan por aumentar los pedidos a medida que los clientes continúan reduciendo el inventario acumulado cuando los plazos de entrega del producto eran mucho más largos, y necesitan aumentar el inventario para atender la demanda. He discutido estas dinámicas con respecto a Rockwell Automation anteriormente.

Es justo decir que ambos mercados finales de ON Semiconductor han empeorado a lo largo de 2024.

Por qué ON Semiconductor sigue siendo una compra

Aunque la perspectiva a corto plazo sigue siendo incierta, no hay duda de que la empresa está lista para un crecimiento a largo plazo. Además, es solo cuestión de tiempo antes de que sus mercados finales se recuperen. La historia sugiere que el ciclo de tasas de interés cambiará, y no hay vuelta atrás de un futuro en el que las ventas de VE superen las ventas de motores de combustión interna (ICE) – ON Semiconductor tiene mucho más contenido de chips de potencia y sensores inteligentes en VE que en ICE.

Fuente de imagen: Getty Images.

De hecho, como muestra del potencial del negocio, la empresa anunció que "Volkswagen Group ha seleccionado a Onsemi como el proveedor principal de una solución de caja de energía completa como parte de su inversor de tracción de próxima generación para su plataforma de sistema escalable".

Además, la automatización industrial es el futuro en países con mano de obra relativamente cara y la solución para volver a localizar la producción de manera rentable. La inversión en automatización es probable que aumente cuando la demanda final se recupere, y los distribuidores que están reduciendo el inventario ahora solo harán que la recuperación sea más fuerte cuando llegue.

Finalmente, ya sea una recuperación en forma de L, en forma de V o incluso una recuperación en forma de L que se convierta en una recuperación en forma de palo de hockey, la valoración de ON Semiconductor, cotizando a 18,6 veces la estimación de Wall Street para las ganancias en 2024, es altamente atractiva y capaz de seguir superando a Nvidia.

