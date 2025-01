¿Puede el Acta de Sucesión India secular aplicarse a un musulmán no creyente? | Noticias de India

El martes, el Tribunal Supremo examinó la petición de un musulmán no creyente para la división equitativa de la propiedad según la Ley de Sucesión India secular, dijo el fiscal general Tushar Mehta que este es un problema importante. Un banco de CJI Sanjiv Khanna dijo “Si decidimos permitir dicha petición, entonces debe aplicarse a todas las personas en todas las religiones”. “Bajo la ley hindú, los hijos de una persona que se convierte del hinduismo a otra religión no pueden heredar propiedades de sus parientes hindúes. Si permitimos la petición de los no creyentes musulmanes para que sean gobernados por la Ley de Sucesión India secular, entonces esas categorías de personas en todas las demás religiones también deben obtener el mismo beneficio”, dijo el banco.