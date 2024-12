¿Puede Donald Trump deshacer las conmutaciones de pena de muerte de Joe Biden?

El lunes, Biden conmutó las sentencias de 37 de los 40 presos en el corredor de la muerte, cambiando su pena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sólo quedaron tres presos para enfrentar la pena de muerte, incluyendo al condenado por el atentado en el maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, y a Robert Bowers, quien fue sentenciado a muerte por matar a 11 fieles e herir a siete durante un tiroteo en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh en 2018. El tercero, Dylann Roof, fue sentenciado a muerte en 2017 por un tiroteo masivo que dejó nueve feligreses negros muertos en la iglesia Mother Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, en 2015. Aunque la decisión fue ampliamente elogiada por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, fue rápidamente condenada por algunos republicanos, así como por el equipo de transición y aliados políticos de Trump. En un comunicado, el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, dijo que “estos están entre los peores asesinos del mundo y esta decisión abominable de Joe Biden es una bofetada en la cara de las víctimas, sus familias y sus seres queridos”. “El presidente Trump defiende el estado de derecho, que volverá cuando vuelva a la Casa Blanca”, añadió. Trump no puede deshacer las conmutaciones cuando regrese a la Casa Blanca el próximo mes. El republicano de Texas Chip Roy publicó en X que la decisión era “inconcebible” y un abuso de poder para llevar a cabo una injusticia. Otro republicano, el senador de Arkansas Tom Cotton, dijo que “cuando se le da la opción entre estadounidenses respetuosos de la ley o criminales, Joe Biden y los demócratas eligen a los criminales cada vez”. Algunos familiares también expresaron su enojo. En Facebook, Heather Turner – cuya madre fue asesinada en un robo bancario en 2017 – calificó las conmutaciones como un “abuso flagrante de poder”. “En ningún momento el presidente consideró a las víctimas”, escribió. “Él, y sus seguidores, tienen sangre en las manos”. Las conmutaciones no se aplican a los aproximadamente 2,200 presos en el corredor de la muerte condenados por tribunales estatales, sobre los cuales el presidente no tiene autoridad.