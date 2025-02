Publicaciones sobre la reorganización del gabinete de Indonesia tergiversan antiguo video

El ministro de Pesquerías de Indonesia fue criticado por una extensa “valla marina” presuntamente erigida sin permisos adecuados en la costa noroeste de la isla principal de Java del archipiélago. Pero las imágenes que aparecieron en línea no muestran al presidente Prabowo Subianto pidiéndole al ex jefe del ministerio que asumiera el cargo, a diferencia de lo que se afirmaba en las publicaciones de redes sociales. El video muestra una vieja reunión entre Prabowo y la ex ministra Susi Pudjiastuti en abril de 2023.

“La Sra. Susi Pudjiastuti es invitada por Prabowo al palacio. Señales de un reacomodo en el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesqueros”, decía parte de la leyenda en indonesio del video compartido en TikTok el 27 de enero de 2025.

Muestra una reunión entre Prabowo y la ex jefa de pesquerías, Susi Pudjiastuti, incluyendo una escena en la que se les ve firmando un documento.

La publicación surgió mientras Prabowo ordenaba una investigación sobre una polémica “valla marina” construida en una zona costera en la regencia de Tangerang (enlace archivado).

La estructura de bambú, según se informa de 30 kilómetros (18 millas) de largo, provocó indignación entre los pescadores ya que les bloqueaba el acceso al mar (enlace archivado).

No estaba claro quién construyó la “valla marina”, que las tropas indonesias comenzaron a derribar en enero (enlace archivado).

Durante una investigación parlamentaria, el actual jefe de pesquerías, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que su agencia “todavía tiene debilidades en la vigilancia” del uso del área marina del archipiélago (enlace archivado).

Captura de pantalla de la publicación falsa, tomada el 11 de febrero de 2025

El video también apareció junto a afirmaciones falsas similares en TikTok y SnackVideo, con comentarios que indicaban que muchos usuarios de redes sociales creían que el clip era reciente.

“Genial, Sra. Susi, sigamos”, escribió uno.

“Vamos, Prabowo, quita a todos los ministros nombrados por Mulyono”, dijo otro, usando el nombre de nacimiento del expresidente Joko Widodo que nombró a Sakti para su cargo actual (enlace archivado).

Reunión antigua

Una búsqueda de imagen inversa en Google utilizando fotogramas clave del video encontró imágenes similares publicadas el 14 de abril de 2023 en el canal de YouTube de los medios locales KompasTV (archivado aquí).

“Momento en que Prabowo Subianto y Susi Pudjiastuti se encuentran”, decía su título.

La escena del segundo 20 del video más largo corresponde al clip compartido en las publicaciones falsas.

Comparación de capturas de pantalla del video en las publicaciones falsas (izquierda) y la imagen correspondiente de KompasTV

La leyenda del video de YouTube también dice que muestra a Prabowo -quien era ministro de defensa en ese momento- encontrándose con Susi en su oficina.

El Ministerio de Defensa también publicó un comunicado diciendo que Susi se reunió con Prabowo “para una visita amistosa” el 12 de abril de 2023, junto con una foto que muestra a Susi con la misma ropa que llevaba en el video circulante (enlace archivado).

“Vistiendo ropa blanca y negra, la Sra. Susi Pudjiastuti visitó al Ministro de Defensa Prabowo para una visita amistosa”, decía el comunicado.

Comparación de capturas de pantalla de la publicación falsa (Izq.) y la foto del Ministerio de Defensa de Indonesia (Der.), con similitudes resaltadas por AFP

No hubo informes oficiales que indicaran que Prabowo le había ofrecido a Susi su antiguo puesto hasta el 18 de febrero de 2025.

AFP ya ha desmentido desinformación en torno a la controversia de la “valla marina”.