Pruebas de Google Messages de nuevo diseño de recibos de lectura.

El año pasado, Google dio a su aplicación Mensajes un cambio de imagen con un diseño fresco y nuevas características. Ahora, parece que Google está apuntando a mejorar la aplicación aún más, ya que Google Messages está probando un nuevo aspecto para los recibos de lectura en conversaciones RCS.

Los recibos de lectura se moverán dentro del bocadillo del mensaje

Un informe reciente muestra que Google está probando un rediseño que mueve los recibos de lectura dentro del bocadillo del mensaje. Actualmente, los recibos de lectura se muestran debajo del mensaje entre la hora/fecha y el candado de encriptación RCS. Con la actualización, los recibos de lectura ahora aparecen a la derecha, dentro de un círculo que es ligeramente más claro que el fondo. Siguen utilizando marcas de verificación, y en las imágenes, se muestran en la esquina inferior derecha.

Recibos de lectura antes (imagen izquierda) y después (imagen derecha). | Crédito de la imagen – 9to5Google

El rediseño de Google hace que los recibos de lectura sean visibles en todos los mensajes anteriores, no solo en el último. Esta actualización aún no está disponible para todos, y no está claro cuándo podría estarlo. Probar nuevas funciones ayuda a Google a medir el interés y la adopción de los usuarios, por lo que a veces, las funciones que se están probando pueden no implementarse. Sin embargo, parece probable que esta característica se lance eventualmente, aunque tendremos que esperar para verlo. Google Messages viene preinstalado en muchos teléfonos Android, lo que lo convierte en la aplicación de mensajería predeterminada para miles de millones de personas en todo el mundo. No hace mucho tiempo, Google informó que más de mil millones de usuarios están utilizando RCS en Google Messages cada mes.

Sin embargo, todavía tiene aproximadamente la mitad de los usuarios activos mensuales en comparación con aplicaciones como WhatsApp. Si Google quiere competir mejor con sus rivales, hacer que la interfaz sea más amigable para el usuario podría ayudar. Además, la reciente decisión de Samsung de abandonar su propia aplicación Samsung Messages a favor de la de Google podría aumentar aún más el número de usuarios de Google Messages.