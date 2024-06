Pruebas beta de WhatsApp para una clasificación más inteligente de las actualizaciones de estado.

No se ha echado atrás WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta. Siempre está probando nuevas funciones, y recientemente renovó la bandeja de actualizaciones de estado en su versión beta para Android, dándole un aspecto más elegante con miniaturas más grandes y un diseño más moderno. Pero los cambios no se detienen ahí: WhatsApp parece estar enfocada en mejorar la experiencia de las actualizaciones de estado, con un enfoque particular en asegurarse de que veas las actualizaciones de las personas que más te importan.

Una nueva función actualmente en prueba en la versión beta para Android, llamada “actualizaciones de estado clasificadas”, tiene como objetivo priorizar las actualizaciones de tus contactos más importantes. Esto significa que en lugar de ver las actualizaciones en estricto orden cronológico, WhatsApp las reorganizará de manera inteligente. Esto se basa en varios factores, incluido con qué frecuencia interactúas con cada contacto, si están fijados en la parte superior de tus chats y cuándo fue la última vez que les enviaste un mensaje.

Incluso las actualizaciones de estado que están a punto de caducar recibirán un impulso, asegurando que no te pierdas esos momentos fugaces. Es importante destacar que las actualizaciones oficiales de WhatsApp seguirán en la parte superior de la lista, garantizando que nunca te pierdas anuncios importantes de la propia aplicación.

Los usuarios detallistas pueden notar la ausencia de marcas de tiempo en las actualizaciones de estado. Esta es una elección de diseño deliberada, ya que WhatsApp cambia su enfoque de mostrar las actualizaciones más nuevas a mostrar las más relevantes. Según informes, todos los datos utilizados para clasificar las actualizaciones permanecen en tu dispositivo, por lo que tu privacidad no se ve comprometida.

Sin embargo, esta nueva función no está exenta de desafíos. Si reinstalas WhatsApp o enlazas un nuevo dispositivo, el sistema de clasificación se restablece básicamente, lo que significa que tomará un tiempo para que la aplicación vuelva a aprender tus preferencias. Además, si utilizas WhatsApp en varios dispositivos, el orden de las actualizaciones de estado puede variar ligeramente debido a las diferencias en los historiales de chat sincronizados.

Hasta ahora, la función de actualizaciones de estado clasificadas solo está disponible para un número limitado de probadores beta. Pero si demuestra ser exitosa, es probable que se extienda a una audiencia más amplia en un futuro cercano. Así que mantente atento a esas actualizaciones de WhatsApp: tu feed de estado podría volverse mucho más personalizado y atractivo pronto.