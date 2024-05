Prueba práctica Microsoft Surface Pro – The Verge

“

Microsoft acaba de anunciar una nueva Surface Pro, que forma parte de la nueva ola de PC Copilot Plus. La nueva Pro, que técnicamente es la “11ª edición”, tiene un precio inicial de $999, viene en cuatro colores y está alimentada por los nuevos procesadores Snapdragon X de Qualcomm. El modelo base viene con una pantalla LCD de 13 pulgadas, pero puedes actualizar a un OLED en algunos de los modelos de gama alta. El chip es la estrella del espectáculo aquí: es lo que permite muchas de las funciones de inteligencia artificial que Microsoft anunció en el escenario, lo que hace posible la duración de la batería de 14 horas que Microsoft promete, y más.

La silueta básica del hardware no ha cambiado mucho, excepto por el nuevo accesorio Flex Keyboard. La tableta con un soporte integrado ha sido un elemento básico de Surface durante años, y Microsoft continúa refinándola en lugar de intentar reinventarla.

El nuevo Flex Keyboard utiliza Bluetooth cuando no está conectado directamente a la Surface Pro. Foto: Allison Johnson / The Verge

Tuve la oportunidad de probar este nuevo Flex Keyboard, y me sorprendió lo mucho más estable que es en comparación con los modelos anteriores. No hay rebote noticeable cuando lo estás utilizando en un escritorio, e incluso en mi regazo, se sentía mucho más sólido que los teclados anteriores de Surface Pro.

Incluso puedes usar este teclado alejado de la Surface Pro, ya que cambia automáticamente a una conexión Bluetooth una vez que lo desacoplas. Microsoft tiene una pequeña batería dentro de la base para permitir esto y la nueva retroalimentación háptica en el trackpad de este Flex Keyboard. La retroalimentación háptica no se siente tan prominente como en el Surface Laptop Studio 2, pero sigue siendo agradable tenerla en este nuevo teclado.

El trackpad también ha mejorado aquí, por lo que verticalmente, está un poco más cerca de la fila inferior de teclas, y también es más ancho que antes. Eso hace que se sienta un poco más cómodo de usar durante mi breve prueba práctica.

La pantalla OLED en la Surface Pro no tiene una pantalla antirreflejos. Foto: Allison Johnson / The Verge

La otra gran mejora en esta nueva Surface Pro es la pantalla OLED de 13 pulgadas. Solo estará disponible en la línea de élite Snapdragon X de gama alta, por lo que tendrás que pagar más para obtener esto, pero la pantalla se ve súper nítida. Tengo un monitor OLED de 32 pulgadas en casa que es genial para jugar, y nunca volveré a algo que no sea OLED, así que es genial ver la opción en la Surface Pro ahora.

Microsoft no está diciendo qué panel OLED está utilizando en la Surface Pro, pero no es uno tándem de LG Display. Los ángulos de visión son sólidos, pero no hay ningún revestimiento antirreflejos aquí, por lo que bajo una luz brillante, verás reflejos. No tuve la oportunidad de usar esto afuera aún, pero la Surface Pro parecía manejar bien la luz natural que golpeaba la pantalla dentro del área de demostración de Microsoft.

El resto de la Surface Pro es muy similar a los modelos anteriores. Hay dos puertos USB-C, Microsoft ha añadido Wi-Fi 7, y el dispositivo tiene un peso un poco inferior a dos libras. Eso significa que no es notablemente más delgado o ligero que los modelos anteriores, pero Microsoft promete grandes mejoras en la duración de la batería para hacer que estos dispositivos sean mucho más eficientes que antes.

En general, la Surface Pro se siente muy receptiva como cualquier otra laptop con Windows. No es obvio que hay un chip de Qualcomm en su interior, y si las grandes promesas de Microsoft de compatibilidad de aplicaciones, rendimiento y duración de la batería se cumplen, entonces este podría ser un momento muy interesante para los próximos dispositivos con Windows como la Surface Pro.

Regístrate en Notepad de Tom Warren, un boletín semanal que descubre los secretos y estrategias detrás de las apuestas definitorias de Microsoft en inteligencia artificial, juegos y computación. Suscríbete para recibir lo último directamente en tu bandeja de entrada.

Mensual

$7/mes

Recibe cada edición de Notepad directamente en tu bandeja de entrada. El primer mes es gratis.

EMPEZAR TU PRUEBA

Anual

$70/año

Obtén un año de Notepad a una tarifa con descuento. El primer mes es gratis.

EMPEZAR TU PRUEBA

Paquete

$100/persona/año

Obtén un año de Notepad y Command Line. El primer mes es gratis.

SUSCRIBIRSE A AMBOS

Aceptamos tarjeta de crédito, Apple Pay y Google Pay.

“