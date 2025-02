Prueba “PGA Tour Pro Golf” en Apple Arcade.

“

Agarra tus palos (virtuales) y juega a PGA Tour Pro Golf.

Foto: Apple Arcade

Nunca es demasiado frío para jugar al golf en tu Mac o iPhone, y PGA Tour Pro Golf cuenta con ubicaciones icónicas como Pebble Beach Golf Links y Harbour Town Golf Links.

El juego acaba de ser lanzado en Apple Arcade.

PGA Tour Pro Golf podría curar tus penas de invierno

El invierno no es la temporada adecuada para el golf a menos que puedas irte a Jamaica. Pero PGA Tour Pro Golf de HypGames te brinda parte de la diversión de tu deporte favorito desde la comodidad de tu sofá.

Esto incluye jugar en recreaciones de campos icónicos:

Pebble Beach Golf Links

The Links at Spanish Bay

Spyglass Hill Golf Course

Firestone Country Club

Bay Hill Club & Lodge

Harbour Town Golf Links

Latrobe Country Club

Los jugadores pueden participar en partidos y torneos de uno contra uno contra otros jugadores. Todos juegan simultáneamente, es golf como nunca lo has jugado antes.

Los profesionales de golf digitales también pueden desafiarse a sí mismos con torneos de múltiples rondas que se celebran diariamente o durante varios días. Aquellos con menos tiempo pueden jugar rondas de práctica solo para mantenerse en forma.

Gana dinero virtual en cualquiera de estos modos de juego para mejorar tus palos y equipo. Un mejor equipo mejora tu rendimiento.

Comienza hoy

PGA Tour Pro Golf de HypGames se puede descargar ahora desde la App Store. Es compatible con controladores de juegos y hay versiones para Mac, iPhone, iPad y Apple TV.

Este es un exclusivo de Apple Arcade. Jugar tiene un costo de suscripción mensual de $6.99. Esa misma tarifa brinda acceso a más de 200 juegos adicionales, con más juegos añadidos cada mes. Y una suscripción funciona para hasta seis miembros de la familia. Además, nunca hay costos ocultos en los juegos, ya que las compras dentro de la aplicación están prohibidas.

Otros juegos recientes que se unen al servicio incluyen Skate City: Nueva York, NBA 2K25 Arcade Edition, así como múltiples juegos de la larga serie de Final Fantasy.

Vía: Apple Arcade