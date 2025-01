Prueba estas aplicaciones sobrias para mantener el Dry January en curso

“

Si estás considerando participar en el Desafío de Enero Seco, echa un vistazo a estas aplicaciones sobrias para ayudarte a dejar de beber alcohol durante el mes, y quizás incluso más tiempo. El Enero Seco es un desafío de un mes para abstenerse de alcohol durante los primeros 30 días del año. Popular en el Reino Unido y cada vez más extendido a nivel mundial, es una excelente manera de resetear después de la festiva temporada llena de alcohol, dándole a las personas la oportunidad de centrarse en la salud y el bienestar.

Muchas personas obtienen orientación y apoyo utilizando aplicaciones de Enero Seco, también conocidas como aplicaciones para beber menos alcohol, las cuales también pueden ayudar a reducir el consumo de alcohol en cualquier momento del año.

Aplicaciones sobrias: Aplicaciones de apoyo para beber menos alcohol

Reducir el consumo de alcohol —o dejarlo por completo— tiene muchos beneficios. Beber puede dañar tanto la salud física como mental. Estudios recientes sugieren que no hay cantidad de alcohol beneficiosa para la salud, contrario a creencias de larga data. El Cirujano General Dr. Vivek Murthy incluso llamó el viernes a incluir nuevas etiquetas de advertencia en las bebidas alcohólicas debido al riesgo de cáncer asociado con beber. Y obviamente, el alcohol cuesta dinero —especialmente durante noches caras en bares y restaurantes.

Las aplicaciones de sobriedad para iPhone e iPad, como las que se presentan a continuación, tienen en cuenta muchos factores e intentan motivarte a beber menos. Todas las ocho aplicaciones sobrias a continuación son gratuitas, aunque muchas ofrecen compras en la aplicación o características premium.

Mejor aplicación de Enero Seco: Try Dry

Try Dry te ofrece una variedad de herramientas para ayudar a controlar el consumo de alcohol.

Foto: Alcohol Change UK

Desarrollada por la organización benéfica Alcohol Change UK, Try Dry es una aplicación sobria gratuita diseñada para ayudar a gestionar el consumo de alcohol, especialmente durante el desafío de Enero Seco y más allá. La aplicación incluye seguimiento de bebidas, rachas, notificaciones diarias y recordatorios, insignias conmemorativas de hitos y más. Incluso tiene una función de consumo planificado. Con sus interacciones diarias, la aplicación es muy motivadora. Ha sido descargada más de 250,000 veces, y sus desarrolladores informan de una disminución del 84% en el consumo de alcohol entre bebedores problemáticos. Puedes ajustar medidas y moneda a versiones de EE. UU.

Características:

Seguimiento de unidades (bebidas), calorías y dinero ahorrado.

Comprender tus hábitos de consumo.

Controlar tu bienestar con seguimientos de sueño, niveles de energía, estado de ánimo y intensidad de los antojos.

Registrar tus pensamientos, sentimientos, reflexiones diarias, eventos o aprendizajes.

Comprobar tu consumo de alcohol con un cuestionario de salud.

Mantener un seguimiento de tus rachas de abstención.

Encontrar herramientas adicionales, consejos y recursos gratuitos.

Diseñado para iPad.

Precio: Gratis

Descargar desde: App Store

Mejor aplicación de responsabilidad: Reframe

Reframe utiliza la neurociencia para cambiar el comportamiento.

Foto: Reframe

La aplicación Reframe es una aplicación de beber consciente diseñada para reducir o dejar de consumir alcohol a través de un programa estructurado basado en evidencias. Reframe emplea técnicas basadas en la terapia cognitivo-conductual (CBT) y otros principios psicológicos para ayudar a los usuarios a entender y alterar sus hábitos de consumo. Esto incluye identificar disparadores y desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables. Se hace hincapié en un enfoque holístico no solo centrado en los hábitos de consumo, sino también en mejorar la calidad de vida en general. El programa incluye una comunidad privada y anónima para aliento y apoyo. Reframe afirma que el 91% de sus usuarios informan una disminución significativa en el consumo de alcohol en tres meses de uso de la aplicación.

Incluye:

Seguimiento de totales de bebidas y días de abstinencia.

Sesiones de coaching en línea.

Una comunidad anónima disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Ejercicios y lecturas diarias.

Precio: Gratis con compras en la aplicación ($99 al año con todas las funciones)

Descargar desde: App Store

Mejor aplicación para beber menos: Sunnyside

Sunnyside utiliza coaching y otras motivaciones para ayudarte a moderar o dejar de beber.

Foto: Sunnyside

La aplicación sobria Sunnyside enfatiza la moderación en lugar de la sobriedad completa, dirigida a personas que quieren ser más conscientes de sus hábitos de consumo sin necesariamente dejar el alcohol por completo. Los usuarios pueden crear planes de consumo personalizados basados en sus objetivos específicos, ya sea reducir el consumo de alcohol, evitar resacas o mejorar el bienestar en general. La aplicación cuenta con seguimiento diario y envía recordatorios por SMS para ayudar a los usuarios a cumplir con sus objetivos. También hay un foro de la comunidad y coaching uno a uno a través de mensajes de texto.

Características:

Foro de la comunidad.

Recordatorios diarios por mensaje de texto que te recuerdan tus objetivos.

Los suscriptores pueden comunicarse con un coach humano amigable.

Precio: Gratis con compras en la aplicación ($99 al año con todas las funciones)

Descargar desde: App Store

Mejor aplicación gratuita de control de alcohol: DrinkControl

La aplicación DrinkControl te da una imagen de tu consumo en comparación con las pautas de moderación, además de cuánto gastas y las calorías que consumes.

Foto: DrinkControl

DrinkControl sirve como un diario personal de consumo de alcohol, permitiendo a los usuarios hacer un seguimiento de lo que beben, con qué frecuencia, y ver los costos y calorías asociadas. Su objetivo es promover la moderación y la responsabilidad en los hábitos de consumo de alcohol. Su diseño fácil de usar permite registrar rápidamente las bebidas por medidas comunes como vasos o latas, que se convierten en unidades estándar de alcohol. Luego muestra a los usuarios estadísticas e infografías que resumen el impacto en la dieta, la salud y las finanzas. También se sincroniza con la aplicación Salud de Apple, permitiendo que las unidades de alcohol y la ingesta de calorías se registren directamente en la aplicación Salud.

Realiza un seguimiento de tu consumo de alcohol en vasos, botellas o latas y los convierte en unidades estándar de alcohol.

Te avisa cuando superas el límite establecido por las pautas de consumo moderado.

Te informa cuánto dinero has gastado y las calorías consumidas con tus bebidas.

Precio: Gratis con compras en la aplicación

Descargar desde: App Store

Mejor aplicación de autoayuda para sobriedad: Saying When

La aplicación Saying When te ayuda a entender los patrones y desencadenantes del consumo de alcohol.

Foto: Centre for Addiction and Mental Health

La aplicación sobria Saying When fue desarrollada por el Centro para la Adicción y la Salud Mental de Canadá. Está basada en la Gestión de Moderación, un programa de autoayuda similar a AA diseñado por la Dra. Martha Sánchez-Craig, que ha sido efectivo durante más de 25 años en ayudar a las personas a reducir o dejar de beber. La aplicación Saying When ayuda a los usuarios a entender sus patrones de consumo, así como los desencadenantes, para ayudar a moderar o evitar beber. La aplicación enfatiza la privacidad, permitiendo a los usuarios buscar ayuda sin el estigma a menudo asociado con los problemas relacionados con el alcohol.

Características:

Responder algunas preguntas para establecer una línea base de metas, luego hacer un seguimiento de las bebidas y los impulsos de beber en un tablero.

Proporciona consejos y recursos.

Se puede utilizar solo o como parte del programa Saying When.

Precio: Gratis

Descargar desde: App Store

Mejor aplicación de seguimiento de bebidas: MyDrinkaware

MyDrinkaware te ayuda a hacer un seguimiento del consumo de bebidas, planificar días sobrios y obtener ayuda y apoyo.

Foto: MyDrinkaware

La aplicación MyDrinkaware ayuda a monitorear los hábitos de consumo de alcohol, establecer metas y promover decisiones de estilo de vida más saludables. La aplicación fue desarrollada por Drinkaware, una destacada organización benéfica de educación sobre el alcohol en el Reino Unido. Ayuda a establecer metas manejables para reducir el consumo de alcohol con el tiempo, alerta a los usuarios en tiempo real sobre el consumo excesivo de alcohol, y ayuda a que los cambios positivos perduren. La aplicación hace hincapié en la importancia de establecer metas realistas y manejables, como planificar días sin alcohol o reducir la cantidad de bebidas consumidas semanalmente. Este enfoque ayuda a los usuarios a hacer cambios sostenibles con el tiempo.

Características:

Planifica y celebra días sin alcohol.

Ve cómo tu consumo se compara con las semanas anteriores.

Realiza una prueba rápida para ver tu nivel de riesgo.

Consulta cuántas unidades de alcohol y calorías contiene cada bebida.

Te muestra cuándo has tenido episodios de consumo excesivo de alcohol.

Establece metas para ayudarte a moderar tu consumo de alcohol con el tiempo.

Ayuda a entender la relación entre el alcohol y la calidad del sueño.

Establece metas manejables y realistas para ayudar a que los cambios positivos perduren.

Precio: Gratis

Descargar desde: App Store

Mejor aplicación de contador sobrio: I Am Sober

La aplicación I Am Sober enfatiza tanto el seguimiento como el apoyo comunitario.

Foto: I Am Sober

La aplicación I Am Sober es una herramienta de apoyo a la sobriedad diseñada para ayudar a las personas a gestionar la recuperación de la adicción al alcohol o las drogas. La aplicación ayuda a hacer un seguimiento de los días sobrios, conectarse con una comunidad de apoyo para obtener ayuda y ánimo, y mantener la motivación. Las características incluyen un calculador de sobriedad, análisis de desencadenantes, una línea de tiempo de la abstinencia, y, crucialmente, un rastreador de compromisos diarios, que le recuerda a los usuarios hacer compromisos todos los días para mantenerse sobrios, reflexionar sobre sus motivaciones y revisar su día.

Características:

Fortalece tu resolución con recordatorios diarios para mantenerte sobrio.

Comparte historias y consejos y encuentra apoyo en una comunidad de apoyo.

Hace un seguimiento de tu progreso y ahorros en detalle para ayudar a inspirar la confianza para continuar.

Precio: Gratis con compras en la aplicación

Descargar desde: App Store

Enero sobrio: Aplicación Dry Day Tracker

Esta tiene un enfoque divertido con recordatorios diarios de los beneficios de la sobriedad para ayudarte a sobrellevar el mes.

Foto: Clarity Applications

La aplicación Dry Day Tracker es una aplicación de apoyo para Enero Seco u otros desafíos sin alcohol que ayuda a los usuarios a mantenerse motivados y hacer un seguimiento de su progreso a lo largo del mes. Cada día, la aplicación destaca un nuevo beneficio de la sobriedad, funcionando como un calendario de adviento para aquellos que tienen como objetivo mantenerse libres de alcohol.

“Calendario de motivación diaria de adviento”

Hace un seguimiento de tu progreso con estadísticas.

Tono divertido e inspirador

Respetuoso de la privacidad. No necesitas registrarte o proporcionar información personal.

Precio: Gratis con compras en la aplicación

Descargar desde: App Store

