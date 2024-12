Proyecto Gran Nicobar: El puerto al estilo de Hong Kong de India podría exterminar a una antigua tribu

Las Islas Andamán y Nicobar son el hogar de algunas de las tribus más aisladas y vulnerables del mundo, con cinco grupos clasificados como “particularmente vulnerables”. Incluyen a los Jarawas, los norte sentineleses, los Gran Andamaneses, los Onge y los Shompen. Mientras que los Jarawas y los norte sentineleses permanecen en gran medida sin contacto, los Shompen, alrededor de 400 personas, de las Islas Gran Nicobar también están en riesgo de perder su forma de vida debido a presiones externas. Una tribu nómada, la mayoría de ellos viven en lo profundo del bosque donde buscan sobrevivir. No se sabe mucho sobre su cultura, ya que muy pocos han tenido contacto con el mundo exterior. “La pérdida será especialmente grande y traumática para ellos”, dice el Sr. Justin, quien ha estado documentando la isla desde 1985. “Lo que llamamos desarrollo en el mundo exterior no les interesa. Tienen una vida tradicional propia”. Los ecologistas dicen que también hay enormes costos ambientales del proyecto. Repartida en 921 km cuadrados, alrededor del 80% de la isla de Gran Nicobar está cubierta de selvas tropicales, que son el hogar de más de 1,800 animales y 800 especies de flora, muchas de las cuales son endémicas. El ministerio federal de medio ambiente ha dicho que solo se despejarán 130 km cuadrados, o el 14% de la superficie total de la isla, para el proyecto, pero eso aún equivale a unos 964,000 árboles. Los expertos advierten que el número real podría ser mucho mayor. “El gobierno siempre afirma que solo se despejará una parte del bosque. Pero la infraestructura que estás construyendo llevaría a más contaminación, lo que a su vez afectaría todo el hábitat”, dice Madhav Gadgil, un ecólogo. El ministerio de medio ambiente no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC. Pero el ministro de Medio Ambiente, Bhupendra Yadav, dijo en agosto que el proyecto “no perturbará ni desplazará” a los pueblos indígenas y que había recibido autorizaciones ambientales basadas en la “rigurosidad del escrutinio ambiental y después de incorporar las consiguientes salvaguardias”. Aún así, no todo el mundo está convencido. A principios de este año, 39 expertos internacionales de diferentes campos de las ciencias sociales advirtieron que el proyecto de desarrollo sería una “sentencia de muerte” para los Shompen, ya que destruiría su hábitat. Es un miedo que también atormenta al Sr. Justin: “El pueblo Shompen no tiene el conocimiento ni los medios para sobrevivir en un mundo industrial”, dice.