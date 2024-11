Proyecto de ley Waqf: ¿Por qué muchos musulmanes en India se oponen a una enmienda en una ley de propiedad?

Grupos musulmanes están de acuerdo en que la corrupción es un problema serio en los consejos de waqf: se ha acusado varias veces a sus miembros de coludir con invasores para vender tierras waqf. Pero los críticos también dicen que un número significativo de estas propiedades han sido invadidas por individuos, empresas y organismos gubernamentales, lo cual también requiere atención inmediata. Un informe presentado en 2006 por el Comité de Justicia Sachar – formado por el gobierno anterior del Congreso para evaluar las condiciones socioeconómicas de los musulmanes en la India – recomendó una reforma waqf, ya que encontró que los ingresos de los consejos eran bajos en comparación con la gran cantidad de propiedades que administraban. El comité estimó que el uso eficiente de la tierra tenía el potencial de generar un ingreso anual de aproximadamente 120 mil millones de rupias (1.4 mil millones; £1.1 mil millones). Los ingresos anuales actuales, según algunas estimaciones, externos, rondan los 2 mil millones de rupias. El comité también señaló que “los atropellos por parte del Estado, que es el custodio de los intereses de Waqf, son comunes”, enumerando, externos, cientos de casos de “ocupación no autorizada” de tierras waqf por parte de autoridades gubernamentales. Según datos del gobierno, externos, al menos 58,889 propiedades waqf están actualmente invadidas, mientras que más de 13,000 están bajo litigio. El estado de más de 435,000 propiedades es desconocido. Las enmiendas, dice el gobierno, abordan estos problemas y avanzan en las recomendaciones hechas por el Comité Sachar. El ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, dijo, externo, al periódico The Times of India que las reformas también eran necesarias ya que solo una sección élite de la comunidad musulmana administra estas propiedades.