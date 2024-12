Proyecto de ley respaldado por Trump para mantener en funcionamiento el gobierno de EE. UU. no logra aprobarse

Johnson y los republicanos de la Cámara presentaron la legislación simplificada el jueves, que luego falló en una votación esa noche. No está claro qué harán a continuación. No se espera que los legisladores voten de nuevo el jueves, lo que significa que regresarán el viernes por la mañana con menos de 24 horas en el reloj hasta un posible cierre. Pero está claro que el juego de culpar a los partidos está en pleno apogeo. Después de que el proyecto de ley del jueves fue rechazado, Johnson dijo a los reporteros que era “muy decepcionante” que casi todos los demócratas de la Cámara hubieran votado en contra. “Creo que es realmente irresponsable arriesgar un cierre sobre estos temas en cosas en las que ya han acordado”, dijo. Es probable que Johnson necesite el apoyo demócrata, especialmente cuando las divisiones dentro de su propio partido sobre el proyecto de ley se hicieron evidentes esta semana. Pero es poco probable que los demócratas ayuden a Johnson con el apoyo a un proyecto de financiamiento modificado, culpándolo por romper su acuerdo bipartidista. “Rompes el acuerdo bipartidista, eres responsable de las consecuencias que siguen”, escribió en X, propiedad de Musk, el líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. Y otros parecían burlarse de los republicanos por parecer tomar sus instrucciones del no electo Sr. Musk. En el piso de la Cámara el jueves, la representante de Connecticut Rosa DeLauro, la principal asignadora demócrata en la Cámara, llamó al multimillonario “Presidente Musk”, provocando risas entre los demócratas. “El presidente Musk dijo ‘no lo hagan, cierren el gobierno'”, dijo. Aún así, Johnson necesita encontrar una forma de ganarse a los demócratas para aprobar un proyecto de gasto, especialmente cuando la ira acumulada dentro de su propia bancada está a punto de desatarse. Además, el tiempo es esencial. Estas negociaciones suelen llevar semanas.