Proyecto de ley para prohibir a la joven generación fumar y endurecer el control sobre los cigarrillos electrónicos supera el primer obstáculo | Noticias de política.

Un proyecto de ley histórico para prohibir a la generación más joven fumar ha superado su primer obstáculo en la Cámara de los Comunes.

La legislación, respaldada por 415 a 47, significa que cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 no podrá comprar tabaco si finalmente se convierte en ley.

Antes de eso, el proyecto de ley debe pasar por más etapas parlamentarias, con diputados que pueden sugerir enmiendas a cualquier aspecto que no les guste.

Otras medidas propuestas incluyen una prohibición total de la publicidad y el patrocinio de vapeadores, con una posible prohibición de la venta de sabores dulces de vape, sujeta a consulta.

Mientras que los números de esta noche indican un gran apoyo transversal de los partidos, hubo críticas fuertes de diputados conservadores, demócratas liberales y del Partido Reformista del Reino Unido, quienes expresaron preocupaciones sobre las “libertades civiles”.

La lista de divisiones mostró que la líder conservadora Kemi Badenoch votó en contra de la medida, habiendo dicho anteriormente que “las personas nacidas con un día de diferencia tendrán derechos permanentemente diferentes”.

La exsecretaria de Interior Suella Braverman, el ministro de inmigración en la sombra Robert Jenrick y Sir Iain Duncan Smith están entre los otros conservadores de alto perfil que tampoco respaldaron el proyecto de ley.

Mientras que la mayoría de los demócratas liberales votaron a favor del proyecto de ley, la portavoz de salud del partido, Helen Morgan, dijo: “La introducción de una prohibición de fumar gradual es problemática y no porque los demócratas liberales quieran ver a la gente fumar hasta una tumba temprana, todo lo contrario, pero plantea problemas de practicidad y de libertades civiles”.