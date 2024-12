Proyecto de ley de reparaciones de California muerto mientras Newsom intentaba evitar parecer “demasiado progresista”

Los activistas de reparaciones en California esperan que sus facturas ignoradas que fueron archivadas en septiembre sean reintroducidas por un legislador durante la próxima sesión especial que el gobernador Gavin Newsom convocó en enero.

“Creo que la razón de Newsom probablemente fue política, como que no pensaba que estas reparaciones se volverían tan serias tan rápido”, dijo Moore. “Y luego, en este año de elecciones en particular cuando Kamala estaba postulándose para presidenta y no puedes parecer demasiado progresista en este entorno político en el que estamos”.

En ese momento, el entonces senador Steven Bradford, que ahora está fuera de mandato, dijo que las facturas no avanzaron por miedo a que no llegaran al escritorio de Newsom.

“Estamos en la línea de meta, y nosotros, como el Caucus Negro, les debemos a los descendientes de la esclavitud, a los californianos negros y a los estadounidenses negros avanzar con esta legislación”, dijo Bradford, instando a sus colegas a reconsiderar las facturas.

Cuando las facturas fueron retiradas, un grupo de manifestantes estaba indignado dentro del Capitolio de Sacramento después de que les prometieran que las facturas recibirían tiempo.

Los miembros de la Coalición por una California Justa y Equitativa protestan y exigen que los legisladores voten sobre dos proyectos de ley de reparaciones.

Hay dos nuevos proyectos de ley de reparaciones en la agenda de California que fueron presentados durante la sesión especial del 2 de diciembre.