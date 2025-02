Próximo Canciller Probable Promete una Alemania más Fuerte

Friedrich Merz, el hombre que se considera el próximo canciller de Alemania después de las elecciones del domingo, es un empresario conservador que nunca ha sido ministro de gobierno y fue expulsado de la dirección de su partido años atrás por desafiar a Angela Merkel.

Como demócrata cristiano y transatlántico comprometido, se ha considerado como una potencial mejor coincidencia para el presidente Trump que el actual canciller socialdemócrata, Olaf Scholz. También se espera que lidere una política exterior más alineada con las ideas de Trump sobre la responsabilidad de Europa en su propia defensa.

Pero declaraciones recientes de Trump y Vicepresidente JD Vance han mostrado lo difícil que puede ser cualquier asociación con un EE. UU. menos fiable y posiblemente hostil, y simpatizante con la narrativa de Rusia sobre Ucrania y esferas de influencia.

Ese desafío es especialmente profundo para Alemania, y después del domingo probablemente recaerá en Merz, 69 años, que se le conoce por ser asertivo y directo, aunque un poco torpe.

Se opuso fuertemente a los últimos comentarios de Trump apoyando a Rusia, así como a lo que se vio como una interferencia en las elecciones de Alemania por parte de Vance cuando criticó a Europa por marginar a los partidos de extrema derecha en la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada.

Hablando el martes por la noche en Halle, Merz describió un nuevo enfrentamiento entre democracias y autocracias y habló de “una ruptura épica” con Estados Unidos. “Vemos en América a un presidente que admira sistemas autocráticos y pasa por encima de todo tipo de normas”, dijo, y un “vicepresidente que nos dice cómo dirigir nuestra democracia”.

Hoy dijo, “ya no estamos seguros si los estadounidenses siguen estando a nuestro lado como lo hicieron después de 1945” o “si aún podemos confiar en los estadounidenses”.

Merz también fue muy crítico con la intervención de Vance y anteriormente había defendido la democracia alemana y las restricciones al discurso de odio. Acusó a Vance de “intervenir abiertamente en una elección”. Criticó las políticas comerciales de Trump, incluyendo amenazas de amplios nuevos aranceles sobre bienes y servicios europeos.

Esa audacia es característica de Merz, según los analistas, y refleja una visión del mundo que aspira a tener una Alemania más comprometida en los asuntos europeos y globales. Scholz, por otro lado, a menudo ha sido criticado por su indecisión y cautela, incluso desde dentro de su propia coalición.

Merz ha prometido establecer un papel más prominente de Alemania dentro de la Unión Europea y la OTAN, buscar mejores relaciones con Francia y Polonia, y adoptar una postura más dura contra China, a la que ha descrito como un miembro pleno del “eje de autocracias”.

También ha prometido un mayor apoyo firme a la batalla de Ucrania contra Rusia y que Alemania cumplirá y superará el actual objetivo de la OTAN del 2 por ciento del producto interno bruto destinado al gasto militar. Y quiere que sus ministros puedan hablar un inglés razonable.

“Estoy completamente de acuerdo con todos los que exigen más liderazgo de Alemania”, ha dicho Merz. “Y estoy dispuesto a hacerlo”.

La franqueza de Merz sería beneficiosa para Alemania, argumentó Noah Barkin, asesor principal del Grupo Rhodium, una firma de asesoramiento geopolítico, especialmente en un momento en que el entorno de seguridad de Europa está cambiando rápidamente.

“Scholz es extremadamente adverso al riesgo, vacilante, y Merz habla en un lenguaje más claro, ya sea sobre Rusia o China”, dijo Barkin. “Scholz nunca describiría a Rusia, China, Irán y Corea del Norte como un ‘eje de autocracias’, y no subestimaríamos eso”.

Merz quiere una única voz clara del nuevo gobierno, dijo Barkin. “Eso no será fácil en un gobierno de coalición o con los 27 estados miembros de la UE, pero el compromiso es la mitad de la batalla”.

Guntram Wolff, economista y ex presidente del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, trabajó en un documento de política exterior para el partido de Merz. “Hay una clara postura proeuropea”, dijo.

También “hay un claro entendimiento sobre Rusia y el imperialismo ruso, que la paz y libertad solo pueden mantenerse contra Rusia, no con ella”, agregó.

En un reciente discurso de política exterior en la Fundación Körber, Merz, ex miembro del Parlamento Europeo, prometió proporcionar liderazgo alemán en Europa, lo que no ha sido una prioridad para Scholz, y establecer un consejo de seguridad nacional en la cancillería.

“He estado abogando para que hagamos nuestra tarea aquí en Europa ante el regreso de Donald Trump al cargo, en lugar de sentarnos como un conejo frente a una serpiente”, dijo. “Si queremos ser tomados en serio como iguales, nosotros, como europeos, debemos ponernos en una posición para asumir la responsabilidad de nuestra propia seguridad”.

Pero dada la naturaleza de compromiso de la política de coalición alemana, que nuevamente podría requerir una coalición de tres partidos después de las elecciones del domingo, tampoco está garantizado que “la retórica más dura lleve a cambios concretos en la política”, advirtió Barkin.

Mientras que la política exterior alemana se está haciendo cada vez más dentro de la cancillería, tradicionalmente un socio de coalición exige encabezar el ministerio de Asuntos Exteriores. Muchos esperan que ese socio principal sean los socialdemócratas moderados, no menos porque su fuerza en la cámara alta del Parlamento se necesitará para cualquier cambio constitucional en los niveles de deuda, lo que facilitaría enormemente aumentar el gasto militar.

Pero dadas las ambiciones conflictivas sobre Ucrania de los posibles socios de coalición, algunos temen que la política resultante sea tan confusa como la del último gobierno.

Merz ha sido más proactivo en la necesidad de un mayor apoyo alemán a Ucrania, diciendo, por ejemplo, que proporcionaría a Ucrania el misil de crucero de largo alcance de Alemania, el Taurus.

Eso es algo que Scholz ha rechazado rotundamente hacer, temiendo que podría provocar a Rusia. La fórmula de Scholz para Ucrania ha sido que Rusia no debe ganar y Ucrania no debe perder, lo que se ha visto como un remedio para el estancamiento. Scholz ha dicho que no servirá en un gabinete de Merz, pero otro socialdemócrata en el Ministerio de Asuntos Exteriores podría estar igualmente inclinado a mantener esa política.

Merz no ha descartado desplegar tropas alemanas para asegurar un acuerdo de paz en Ucrania, pero ha sido cauteloso, insistiendo en que primero debe haber una respuesta europea coordinada, acuerdo de Moscú y un claro mandato legal.

“En teoría, Merz parece y suena como si sería más claro en su política exterior, en defensa y en su apoyo político y militar a Ucrania”, dijo Claudia Major, analista de asuntos exteriores y de defensa del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “Pero debe lidiar con su socio de coalición, la situación económica y la administración Trump, y todo esto limitará su espacio de maniobra”.

El bajo crecimiento económico de Alemania podría restringir cualquier gran aumento en el gasto militar, pero un aflojamiento del freno constitucional de la deuda, que Merz ha prometido, crearía más espacio fiscal para hacerlo.

En cuanto a China, dado la importancia de las exportaciones alemanas allí y la reputación de Merz como partidario del libre comercio, pocos esperan cambios importantes para aumentar las barreras a las importaciones chinas o para instituir un control de inversiones o exportaciones más estricto.

“Habrá cambios en el fondo, pero en los márgenes”, dijo Barkin. “Y Merz tendrá problemas para navegar a través de Trump, pero como empresario proamericano estará en una mejor posición que Scholz”.