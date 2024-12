Proveedor de Nvidia Ibiden considera una expansión más rápida para satisfacer la demanda de IA.

Ibiden Co., el proveedor dominante de sustratos de paquete de chips utilizados en los semiconductores de última generación de Nvidia Corp., puede necesitar aumentar el ritmo de la capacidad de producción para mantenerse al día con la demanda, según su director ejecutivo.

Las ventas de los sustratos de inteligencia artificial de la compañía de 112 años son sólidas, con los clientes comprando todo lo que Ibiden tiene, dijo el CEO Koji Kawashima, añadiendo que esa demanda probablemente durará al menos hasta el próximo año.

Ibiden está construyendo una nueva fábrica de sustratos en la prefectura de Gifu, Japón central, que se espera que entre en línea al 25% de capacidad de producción hacia el último trimestre de 2025 antes de alcanzar el 50% para marzo de 2026. Pero eso puede que no sea suficiente, dijo Kawashima. La compañía está en conversaciones sobre cuándo poner en línea el 50% restante de la capacidad.

“Nuestros clientes tienen preocupaciones”, dijo en una entrevista. “Ya nos están preguntando sobre nuestra próxima inversión y la próxima expansión de capacidad”.

Las acciones de Ibiden subieron hasta un 5.5% en Tokio el lunes, su mayor ganancia intradía en más de un mes.

Los clientes de Ibiden incluyen a Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc., Samsung Electronics Co. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., así como Nvidia, según datos compilados por Bloomberg. Muchos de ellos consultan con la compañía japonesa temprano en el desarrollo del producto, ya que los sustratos, que ayudan a transmitir las señales desde los semiconductores a la placa de circuito, deben adaptarse a cada chip. Los sustratos deben ser fabricados para soportar el calor de una unidad de procesamiento gráfico de Nvidia para formar un paquete de chip de inteligencia artificial completo con componentes como memoria.

Fundada como una compañía de servicios públicos en 1912, Ibiden desarrolló experiencia en semiconductores a través de una asociación con Intel que Kawashima cultivó al esperar todos los días en frente de la compañía de Santa Clara para detener a ingenieros y ejecutivos para obtener retroalimentación sobre el producto a principios de la década de 1990. En un momento, Intel constituía alrededor del 70% al 80% de los ingresos de Ibiden por sustratos de paquetes de chips. Eso cayó a alrededor del 30% en el año fiscal que terminó en marzo, ya que el fabricante de chips estadounidense luchaba por ejecutar un cambio que recientemente vio la destitución de su CEO, Pat Gelsinger.

La dependencia de Intel ha afectado a las acciones de Ibiden, que han caído alrededor del 40% este año. En octubre, Ibiden revisó a la baja sus perspectivas de ganancias después de que la débil demanda de componentes utilizados en servidores de propósito general superara el crecimiento relacionado con servidores de inteligencia artificial. Pero al notar que era importante expandir el negocio con fabricantes de chips que no fueran Intel, Kawashima dijo que estaba seguro de que Intel se recuperará.

“La tecnología general de Intel es muy sofisticada”, dijo el hombre de 61 años. “Intel nos elevó y abrió tantas puertas. Nuestra relación con Intel siempre será nuestro tesoro, e Intel siempre será un cliente importante”.

Con muchos fabricantes de chips extranjeros que no están dispuestos a transferir su última tecnología a los EE. UU., se espera que Intel desempeñe un papel clave en el objetivo de Washington de impulsar las capacidades de producción de semiconductores de vanguardia en casa, según Kawashima. Ibiden en sí no tiene instalaciones de fabricación en los EE. UU. No tiene planes de construir ninguna debido al costo de la mano de obra y la logística, dijo Kawashima, independientemente de los planes del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, de imponer aranceles a una amplia gama de productos.

Todos los semiconductores de IA de Nvidia ahora utilizan los sustratos de Ibiden, aunque rivales taiwaneses como Unimicron Technology Corp. están observando el campo. Pero no será fácil romper la posición dominante de Ibiden como proveedor, según el analista de Toyo Securities, Hideki Yasuda.

“Los chips de IA de Nvidia necesitan sustratos sofisticados, y solo Ibiden puede producirlos en masa con un buen rendimiento de producción”, dijo. “Los competidores taiwaneses no podrán quitarle mucho a Ibiden”.

Los semiconductores de IA representan más del 15% de las ventas de Ibiden de alrededor de 370 mil millones de yenes (2,3 mil millones de dólares), y se espera que ese porcentaje aumente aún más. Nvidia dijo que ha comenzado la producción completa de sus chips Blackwell de próxima generación después de enfrentar algunos desafíos técnicos iniciales.

Sobre el largo plazo, Nvidia puede enfrentar una creciente competencia de chips específicos de aplicaciones por Marvell Technology Inc. y Broadcom Inc., así como silicio interno de Alphabet Inc.’s Google y Microsoft Corp. En teoría, Ibiden debería poder acomodarlos a todos, ya que el diseño del paquete de chips de IA y el material probablemente seguirán siendo similares a los de Nvidia, según Kawashima.

