Proveedor de energía OVO explora opciones, incluida la venta | Noticias de negocios

El cuarto mayor proveedor de energía para hogares de Gran Bretaña está contactando a bancos para explorar opciones que incluyen la entrada de un nuevo inversor o una venta, 15 años después de su lanzamiento en un intento por desafiar la oligopolio de la industria. Sky News ha aprendido que OVO Group, fundado por Stephen Fitzpatrick, está cerca de contratar a Rothschild para ayudar con una revisión estratégica del negocio. Fuentes de la ciudad dijeron este fin de semana que se considerarían una serie de posibilidades durante el proceso, que se espera que dure varios meses. Es probable que estas incluyan una refinanciación, con conversaciones ya en marcha sobre los empréstitos existentes de OVO, así como la emisión de nuevas acciones a posibles inversores, o una venta parcial o total por parte de algunos accionistas de la compañía. Se considera poco probable una venta total del negocio en este momento, pero se espera que se explore como parte de la revisión estratégica. OVO, que tiene alrededor de cuatro millones de clientes, se encuentra detrás de Centrica, el propietario de British Gas, Octopus Energy y E.ON Next en la clasificación de los principales proveedores de gas y electricidad de Gran Bretaña, según datos de participación de mercado proporcionados por Ofgem, el regulador de la industria. Bajo el liderazgo del Sr. Fitzpatrick, quien lanzó OVO en 2009, la compañía se posicionó como una marca desafiante que ofrece un servicio superior a los jugadores establecidos de la industria. El momento de transformación de OVO llegó en 2020, cuando compró la rama minorista de suministro de SSE, lo que la transformó de la noche a la mañana en una de las principales compañías energéticas de Gran Bretaña. Su crecimiento no ha estado exento de dificultades, con informantes refiriéndose a una relación desafiada con Ofgem y una avalancha de quejas de clientes sobre el cobro excesivo. En los últimos meses, los accionistas de OVO han remodelado su equipo directivo, trayendo al exdirector ejecutivo de J Sainsbury, Justin King, como presidente. En mayo, el Sr. King reclutó a David Buttress, exjefe de Just Eat y brevemente zar de costos de vida de Boris Johnson, como nuevo director ejecutivo del grupo energético. El Sr. Buttress reemplazó a Raman Bhatia, quien se fue a unirse a Starling Bank. Se espera que se centre en mejorar el rendimiento del servicio al cliente de la empresa y explorar formas de diversificar aún más sus productos y servicios. Clave para la valoración de OVO será el crecimiento de su plataforma tecnológica, Kaluza, que se creó para licenciar su software a otros proveedores de energía y proporcionar a los clientes carga inteligente para vehículos eléctricos y bombas de calor. OVO anunció recientemente que AGL Energy, uno de los mayores proveedores de energía de Australia, compró una participación del 20% en Kaluza con una valoración de 500 millones de dólares (£ 395 millones). Se entiende que Kaluza está explorando más oportunidades de expansión en Europa, Japón y Estados Unidos. OVO también ha ingresado al sector de carga para vehículos eléctricos bajo la marca Charge Anywhere, agregando 34,000 puntos de carga públicos en todo el Reino Unido. En 2022, OVO Group tuvo una pérdida no ajustada de £1.3bn, que atribuyó a una disminución en el valor de la energía que había comprado anticipadamente para cumplir con compromisos futuros de suministro. Dijo que esto no tuvo “impacto en efectivo” en una presentación corporativa, y que este valor aumentaría a medida que los clientes usaran la energía que había comprado. El verano pasado, la compañía anunció una venta secundaria de acciones de £200m que vio a los inversores existentes Mayfair Equity Partners y Morgan Stanley Investment Management aumentar sus participaciones en la empresa. Otros inversores incluyen a Mitsubishi Corporation, el conglomerado japonés. Se cree que Mayfair tiene una participación de más del 30%, mientras que Mitsubishi posee aproximadamente el 20%. El Sr. Fitzpatrick también sigue siendo un accionista significativo. Este fin de semana, no estaba claro cuál de los inversionistas de OVO podría buscar una disposición de sus intereses, aunque los informantes reconocieron que una parte considerable de las acciones de la compañía podría terminar cambiando de manos. Al igual que sus rivales, OVO ha estado lidiando con el impacto del tope de precios de la industria después de un período de enormes incrementos de precios que hicieron que las facturas de los clientes se dispararan. El mes pasado, Ofgem dijo que el tope caería en el trimestre de julio a septiembre en el equivalente anualizado de £122, a £1568. Otros grandes jugadores en el sector incluyen a EDF y Scottish Power, propiedad de Iberdrola de España. En los últimos meses, Octopus Energy, dirigida por Greg Jackson, ha cristalizado una valoración de más de £7bn al vender participaciones a varios inversores nuevos. Centrica tiene una valoración de mercado en la Bolsa de Londres de £ 7,3 mil millones. OVO, cuya valoración en cualquier transacción importante no estaba clara este fin de semana, se negó a comentar.