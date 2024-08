Protestas se intensifican luego de que turba vandaliza hospital

Las protestas se han intensificado en India después de que una multitud vandalizara un hospital donde fue violada y asesinada una médica en formación en el estado de Bengala Occidental. El hospital fue atacado el miércoles durante la marcha masiva Reclama la Noche celebrada en la ciudad de Kolkata para protestar contra el crimen brutal. Se realizaron protestas más pequeñas en muchas otras ciudades indias como Delhi, Hyderabad, Mumbai y Pune. La Asociación Médica de India (IMA), el mayor grupo de médicos del país, ha anunciado una huelga nacional de servicios no urgentes el sábado. Las asociaciones de médicos en otras ciudades y los partidos políticos en Bengala Occidental también han planeado marchas el viernes y durante el fin de semana para protestar contra el ataque. Decenas de miles de mujeres en todo el estado participaron en la marcha Reclama la Noche el miércoles por la noche para exigir “independencia para vivir en libertad y sin miedo”. Aunque las protestas fueron en su mayoría pacíficas, se produjeron enfrentamientos entre la policía y un pequeño grupo de hombres no identificados que irrumpieron en el Hospital RG Kar, el lugar del crimen, y destrozaron su sala de emergencias. Los videos circulados en línea mostraron a los hombres golpeando camas y equipos con palos. Los manifestantes contaron a la BBC que algunos médicos y personal del hospital resultaron heridos en el ataque. Algunos vehículos policiales también resultaron dañados en el caos y se tuvo que usar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. La policía de Kolkata ha arrestado a 19 personas en relación con el incidente hasta ahora. El jueves, la IMA condenó el ataque, calificándolo de “vandalismo desatado contra estudiantes que protestaban” y anunció la retirada de servicios no urgentes durante 24 horas a partir de las 06:00 hora local [00:30 GMT] del sábado. “Los médicos, especialmente las mujeres, son vulnerables a la violencia debido a la naturaleza de la profesión. Corresponde a las autoridades garantizar la seguridad de los médicos dentro de hospitales y campus”, dijo la IMA en un comunicado. “La IMA requiere la simpatía de la nación con la justa causa de sus médicos”. La Federación de Asociaciones de Médicos Residentes (Forda), otra importante asociación de médicos, también ha reanudado su huelga después de suspenderla el martes. La protesta se suspendió después de que el ministro federal de Salud, JP Nadda, asegurara a sus miembros que se cumplirían sus demandas, incluida una ley federal para frenar los ataques a médicos. El incidente también ha desencadenado un juego de culpas político en Bengala Occidental, con el partido de la oposición Bharatiya Janata Party (BJP) acusando al partido gobernante Trinamool Congress Party (TMC) de orquestar el ataque. El TMC ha refutado la acusación y ha culpado a “forasteros políticos” de avivar la violencia. La violación de la médica en formación de 31 años ha conmocionado al país. Su cuerpo medio desnudo con extensas lesiones fue descubierto en una sala de seminarios la semana pasada. Un voluntario del hospital que trabajaba en el hospital ha sido arrestado en relación con el crimen. Desde entonces, otros dos incidentes de violación han acaparado titulares en India. En el estado del norte de Uttarakhand, una enfermera fue presuntamente violada y asesinada al regresar a casa desde el trabajo. Había desaparecido a finales de julio y su cuerpo fue encontrado la semana pasada. La policía ha arrestado a un hombre del estado occidental de Rajasthan en conexión con el crimen. Mientras tanto, seis personas han sido arrestadas en el estado del norte de Bihar por la presunta violación en grupo y asesinato de una niña dalit de seis años. Su cuerpo mutilado fue encontrado cerca de un estanque en un pueblo del distrito de Muzaffarpur el martes por la mañana.