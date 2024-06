Protestas en Kenia con determinación, exigen la renuncia del presidente

Los manifestantes regresaron a las calles de Kenia el jueves, algunos de ellos exigiendo la renuncia del presidente William Ruto, a pesar de su anuncio un día antes de que iba a abandonar un proyecto de ley fiscal que atrajo manifestaciones a gran escala en las que casi dos docenas de personas murieron.

Las multitudes en Nairobi, la capital, eran mucho más pequeñas que las del martes, cuando decenas de miles de manifestantes inundaron el centro de la ciudad mientras los legisladores debatían y luego aprobaban la legislación controvertida. Esa manifestación se volvió violenta cuando la gente asaltó el edificio y prendió fuego a partes de él, y los grupos de derechos dicen que al menos 23 personas murieron y más de 300 resultaron heridas cuando la policía usó gas lacrimógeno y balas contra ellos.

El jueves, se podía ver una fuerte presencia policial y militar en toda la capital, con agentes en autos y camiones y a caballo resguardando las carreteras que conducen al Parlamento, la residencia oficial del presidente y varias calles del centro. Gran parte del distrito central de negocios permaneció cerrado mientras los agentes de policía perseguían y lanzaban gas lacrimógeno a multitudes más pequeñas que agitaban rosas blancas.

Algunos activistas y líderes políticos de la oposición habían instado a los manifestantes a no marchar hacia la residencia oficial del presidente en Nairobi el jueves por temor a más derramamiento de sangre. Pero otros dijeron que los asesinatos, disparos y secuestros de quienes se oponen a los aumentos de impuestos en los últimos días, que los activistas dijeron que fueron algunos de los días más sangrientos de la historia reciente de Kenia, no los disuadirían de presionar a Mr. Ruto a renunciar.

“Estaremos en estas calles hasta que Ruto se vaya”, dijo John Kimani, de 25 años, que protestaba en Nairobi. “Nadie puede decirnos lo contrario.”

Hasta el anuncio del miércoles del presidente de que no firmaría el proyecto de ley de finanzas, Mr. Ruto había defendido sus medidas como necesarias para aumentar los ingresos y evitar la mora en la deuda de un país cuyo gobierno debe miles de millones de dólares a sus acreedores.

Cuando los manifestantes se reunieron el martes para lo que denominaron “Ocupar el Parlamento” y algunos irrumpieron en el edificio legislativo, Mr. Ruto calificó sus actividades de “traición” y dijo que desplegaría al ejército para apoyar a la policía en sofocar las protestas.

Esa decisión de enviar a las fuerzas armadas ha sido calificada de inconstitucional, y la Sociedad de Abogados de Kenia está demandando para poner fin a la misma.

“El presidente no ha respetado la voluntad general del pueblo”, dijo Jimmy Magero, un manifestante en Kisumu, una ciudad bastión de la oposición a lo largo del lago Victoria. “No puede gobernar sobre nosotros por la fuerza si decimos que ya es suficiente.”

Las protestas lideradas por jóvenes en Kenia comenzaron la semana pasada, con opositores argumentando que el proyecto de ley aumentaría drásticamente el costo de vida. Incluso cuando la coalición gobernante de Mr. Ruto eliminó algunos de los nuevos impuestos propuestos, muchos activistas y los legisladores de oposición del Parlamento rechazaron el proyecto de ley.

El portavoz del gobierno, Isaac Mwaura, llamó a los kenianos a dejar de marchar en las calles el jueves. “No ayudemos a aquellos que no desean el bienestar de nuestro país al organizar protestas para desestabilizarnos”, dijo en un comunicado. “Kenia es el único país que tenemos.”

Pero muchos no se dejaron disuadir.

En Kisumu, decenas de manifestantes intentaron llegar a la residencia del presidente pero fueron rechazados por la policía. La mayoría de las tiendas en el centro de Kisumu estaban cerradas mientras el tráfico se paralizaba y la policía colocaba barricadas para evitar que los manifestantes accedieran a algunas calles principales.

Protestas similares estallaron en la ciudad portuaria de Mombasa, donde los manifestantes coreaban “Ruto debe irse”. Los manifestantes también bloquearon la carretera Migori-Kisii en el oeste del país, quemando neumáticos y arrojando piedras a la policía.

Según la Sociedad de Abogados de Kenia, una organización paraguas de los abogados del país, unos 50 jóvenes kenianos habían sido secuestrados para el miércoles. Para el jueves, algunos de los secuestrados habían sido liberados por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, pero varios otros habían desaparecido, dijo la presidenta de la Sociedad de Abogados, Faith Odhiambo.

El vicepresidente del país, Rigathi Gachagua, ha culpado de la espiral de violencia al Servicio de Inteligencia Nacional. Dijo el miércoles por la noche que la agencia no informó adecuadamente al presidente sobre la ira en las calles, y pidió la renuncia de su director, Noordin Haji.

Pero observadores dijeron que las protestas continuas se originaron en la ira pública que ha ido en aumento contra Mr. Ruto desde que asumió el cargo en 2022.

A pesar de su campaña en una plataforma para aliviar los desafíos que enfrentan los pobres, el gobierno de Mr. Ruto ha aumentado impuestos, eliminado subsidios y aumentado los costos de electricidad. También ha introducido varios impuestos a los salarios que los tribunales han suspendido o declarado inconstitucionales.

Después de que Mr. Ruto retirara el proyecto de ley el miércoles, el Fondo Monetario Internacional dijo que estaba “comprometido a trabajar junto con Kenia para trazar un curso hacia un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo”.

Sin embargo, los manifestantes en Kenia encontraron otro partidario en su enojo hacia el FMI: la representante Ilhan Omar de Minnesota. La congresista dijo el miércoles que las “condiciones de austeridad recomendadas por el FMI han contribuido a las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos kenianos.”

Agregó: “Estas medidas a menudo afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.”