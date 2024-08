Protestas de la oposición venezolana mientras se alarga la disputa electoral por Reuters.

“

Por Deisy Buitrago y Mariela Nava

CARACAS/MARACAIBO (Reuters) – La oposición política de Venezuela y sus seguidores se reunieron en ciudades de todo el país el sábado para exigir el reconocimiento de lo que dicen es la victoria contundente de su candidato en una votación presidencial hace casi tres semanas.

La autoridad electoral del país, considerada por la oposición como un brazo del partido gobernante, ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ganó su tercer mandato en el concurso del 28 de julio, con un poco menos del 52% de los votos.

Pero la oposición, liderada por la ex legisladora María Corina Machado, ha publicado en línea lo que dice son el 83% de los totales de máquinas de votación, que dan a su candidato Edmundo González un sólido apoyo del 67%.

La votación disputada ha sumido a la nación económicamente golpeada en una crisis política, y una represión del gobierno a las protestas ha llevado a al menos 2,400 arrestos. Los enfrentamientos relacionados con las protestas también han causado al menos 23 muertes.

La comunidad internacional ha ofrecido una serie de sugerencias para superar la crisis electoral de casi tres semanas, incluida una nueva votación, pero la mayoría ha sido rechazada rotundamente tanto por el partido gobernante como por la oposición.

En la capital, Caracas, miles se congregaron en la parte este de la ciudad a lo largo de su arteria principal.

Parada en un camión en el centro de la multitud, Machado pidió verificación independiente e internacional de la elección y que sus seguidores permanezcan en las calles.

“No hay nada por encima de la voz del pueblo y el pueblo ha hablado,” dijo.

Jesús Aguilar, un estudiante de teología de 21 años, dijo que acudió a apoyar a la oposición con la esperanza de un futuro mejor: “Sabemos que con este gobierno no hay posibilidades de crecimiento. Incluso me he visto intentando salir del país.”

En ciudades de todo el país, los venezolanos estaban en las calles. En Maracaibo, la ciudad antes rica en petróleo de Venezuela en el noroeste, cientos se habían congregado para las 9 a.m. (1300 GMT).

“Ya hemos pasado por lo peor, no tenemos más miedo,” dijo Noraima Rodríguez, 52. “Mi hija murió porque no había suministros médicos en el hospital universitario. No tengo nada que perder, pero quiero un futuro para mis nietos.”

En las ciudades de Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto, cientos de personas manifestaron, muchas ondeando banderas venezolanas, carteles de protesta o copias de totales de votos. En Maracay, a unos 110 km al oeste de Caracas, alrededor de un centenar de manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno.

Desde Bogotá hasta Madrid, la diáspora venezolana se congregó en masa. En el centro de la Ciudad de México, cerca de 1,000 personas se reunieron en la Plaza de la Revolución.

“Este es el momento para una Venezuela libre,” dijo Jesús Mata, 30, un vendedor ambulante que llegó a México hace dos años.

Motivado por la crisis económica y política, él fue uno de los miles de venezolanos que cruzaron la peligrosa selva entre Colombia y Panamá conocida como el Tapón del Darién, famosa por los robos, secuestros, violaciones y otros peligros.

“Espero el fin de 25 años de oscuridad, que haya libertad para que los casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país puedan regresar a casa,” añadió.

Maduro ha presidido un colapso económico, con una pérdida de más del 73% del producto interno bruto de Venezuela desde 2013, según investigadores del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas.

En el Palacio de Miraflores después de una marcha en apoyo al gobierno, Maduro prometió un crecimiento del 8% este año y atacó a críticos internacionales y a la oposición.

“Hemos ganado el derecho de hacer el futuro que queramos en Venezuela, como queramos, y nadie puede meter sus narices en Venezuela,” le dijo a una multitud ondeando banderas venezolanas. “Yo no ando dando consejos a nadie en el mundo sobre qué hacer con este país o aquél país…La puerta se le cerrará en las narices a quien se meta en Venezuela.”

La oposición sigue presionando por el reconocimiento de su victoria, pero sus opciones se están reduciendo a medida que la atención internacional se desplaza hacia otros lugares, dijeron fuentes de la oposición y analistas a Reuters esta semana.

Muchos países occidentales han instado a la publicación completa de resultados, mientras que Rusia, China y otros han felicitado a Maduro por su victoria.

Los líderes latinoamericanos discutirán la crisis este fin de semana cuando muchos estén en la República Dominicana para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, dijo el presidente de Panamá.

“