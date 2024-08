Protestas de la oposición venezolana mientras la disputa electoral continúa

“

Cientos de personas venezolanas, siguiendo el llamado mundial de la “Gran Protesta Mundial”, se reúnen en la plaza Manco Capac en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2024, para protestar por la reciente reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. El ‘Rally Mundial por la Verdad’, un evento global organizado por la líder de la oposición María Corina Machado, tiene como objetivo. Esta manifestación sigue a los resultados controvertidos de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelegido tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Anadolu | Anadolu | Getty Images

La oposición política de Venezuela y sus seguidores se reunieron en ciudades de todo el país el sábado para exigir el reconocimiento de lo que dicen es la resonante victoria de su candidato en las elecciones presidenciales hace casi tres semanas.

La autoridad electoral del país, considerada por la oposición como un brazo del partido gobernante, ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ganó su tercer mandato en la contienda del 28 de julio, con poco menos del 52% de los votos.

Pero la oposición, liderada por la exdiputada María Corina Machado, ha publicado en línea lo que afirma ser el 83% de los recuentos de las máquinas de votación, que otorgan a su candidato Edmundo González un sólido 67% de apoyo.

La votación disputada ha sumido a la nación económicamente asediada en una crisis política, y una represión gubernamental de las protestas ha llevado a al menos 2,400 arrestos. Los enfrentamientos relacionados con las protestas también han provocado al menos 23 muertes.

La comunidad internacional ha ofrecido una serie de sugerencias para superar la crisis electoral de casi tres semanas de duración, incluida una nueva votación, pero la mayoría han sido rechazadas de plano tanto por el partido gobernante como por la oposición.

El presidente venezolano Nicolás Maduro (C) habla junto a la Primera Dama Cilia Flores (3ª R) y la Vicepresidenta Delcy Rodríguez (2ª R) durante un mitin en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 30 de julio de 2024.

Federico Parra | Afp | Getty Images

En la capital, Caracas, miles se reunieron en la parte oriental de la ciudad a lo largo de su arteria principal.

Desde lo alto de un camión en el centro de la multitud, Machado pidió una verificación internacional e independiente de las elecciones y que sus seguidores se mantuvieran en las calles.

“No hay nada por encima de la voz del pueblo y el pueblo ha hablado”, dijo.

Jesús Aguilar, un estudiante de teología de 21 años, dijo que se unió para apoyar a la oposición con la esperanza de un futuro mejor: “Sabemos que con este gobierno no hay posibilidades de crecimiento. Incluso me he visto intentando salir del país”.

En las ciudades de todo el país, los venezolanos estaban en las calles. En Maracaibo, la ciudad que alguna vez fue rica en petróleo en el noroeste de Venezuela, cientos se habían reunido para las 9 a.m. (1300 GMT).

“Ya hemos pasado por lo peor, no tenemos más miedo”, dijo Noraima Rodríguez, de 52 años, a Reuters. “Mi hija murió porque no había suministros médicos en el hospital universitario. No tengo nada que perder, pero quiero un futuro para mis nietos”.

En las ciudades de Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto, cientos manifestaron, muchos ondeando banderas venezolanas, pancartas de protesta o copias de los recuentos de votos. En Maracay, a unos 110 km (70 millas) al oeste de Caracas, alrededor de un centenar de manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos.

Desde Bogotá hasta Madrid, la diáspora venezolana acudió en masa. En el centro de la Ciudad de México, casi 1,000 personas se reunieron en la céntrica Plaza de la Revolución.

“Este es el momento para una Venezuela libre”, dijo Jesús Mata, de 30 años, un vendedor ambulante que llegó a México hace dos años.

Un hombre ondea una bandera venezolana mientras los manifestantes chocan con policías durante una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales venezolanas. Protestas estallaron en partes de Caracas el lunes contra la victoria en la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero disputada por la oposición y cuestionada internacionalmente, observaron periodistas de AFP.

Yuri Cortez | Afp | Getty Images

Impulsado por la crisis económica y política, fue uno de los miles de venezolanos que cruzó la peligrosa selva entre Colombia y Panamá conocida como el Tapón del Darién, famosa por robos, secuestros, violaciones y otros peligros.

“Espero el fin de 25 años de oscuridad, que haya libertad para que los casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país puedan regresar a casa”, agregó.

Maduro ha presidido el colapso económico, con una pérdida de más del 73% del producto interno bruto de Venezuela desde 2013, según investigadores del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas.

En el Palacio de Miraflores después de una marcha en apoyo al gobierno, Maduro prometió un crecimiento del 8% este año y se quejó contra críticos internacionales y la oposición.

“Hemos ganado el derecho de hacer el futuro que queramos en Venezuela, como queramos, y nadie puede meter su nariz en Venezuela”, dijo a una multitud ondeando banderas venezolanas. “No ando dando consejos a nadie en el mundo sobre qué hacer con este país o aquel país…la puerta se cerrará a cualquiera que meta su nariz en Venezuela”.

La oposición sigue presionando por el reconocimiento de su victoria, pero sus opciones se están reduciendo a medida que la atención internacional se desplaza a otros lugares, dijeron fuentes de la oposición y analistas a Reuters esta semana.

Muchos países occidentales han instado a la publicación completa de los resultados, mientras que Rusia, China y otros han felicitado a Maduro por su victoria.

Washington, que endureció las sanciones petroleras en abril sobre el miembro de la OPEP por lo que dijo fue el incumplimiento de Maduro con un acuerdo sobre condiciones electorales, y otros países occidentales no muestran signos de una acción rápida y contundente sobre lo que muchos de ellos han condenado como fraude electoral.

Los líderes latinoamericanos discutirán la crisis este fin de semana cuando muchos estén en la República Dominicana para asistir a la inauguración del nuevo presidente de ese país, dijo el presidente de Panamá.

“