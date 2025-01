Protestas de la inauguración de Trump destacan cómo la resistencia ha cambiado

Los manifestantes se preparan para descender a Washington, D.C., el sábado antes de la inauguración del presidente electo Trump, un evento que pondrá de manifiesto cómo ha cambiado la resistencia en los ocho años desde que asumió su primer mandato. Los organizadores de la Marcha del Pueblo, que está siendo organizada por una coalición diversa de grupos, incluida la Marcha de las Mujeres, esperan aproximadamente 50,000 asistentes el sábado, un contraste notable con los 500,000 que marcharon en Washington en 2017. Los expertos dicen que la diferencia refleja un cambio en la estrategia en cómo se oponen a Trump, además de fatiga entre algunos defensores. Pero los números también señalan cómo han cambiado las cosas en el nivel de base mientras Trump vuelve a la Casa Blanca. “Muchas cosas son diferentes”, dijo Tamika Middleton, directora gerente de la Marcha de las Mujeres. Middleton dijo que la reacción a la segunda victoria de Trump se siente diferente a la de 2017, con emociones que van desde el enojo hasta la tristeza y sentimientos de aislamiento. “Nuestro trabajo como organizaciones esta vez ha sido no capturar la energía de todas estas personas que están siendo activadas, sino en realidad, nuestro trabajo ha sido mantener a la gente movilizada, mantener a la gente comprometida y dar a la gente algo por lo que esperar”, dijo. Los manifestantes se preparan para reunirse en diferentes puntos de inicio en D.C. este fin de semana y finalmente se reunirán en el Monumento a Lincoln en lo que los organizadores han descrito como un “día de resistencia alegre, construcción de comunidad y acción poderosa”. Otras ciudades están planeando manifestaciones similares. Pero la marcha del sábado no se espera que tenga el mismo fervor que galvanizó al partido en 2017 cuando más de un millón de personas salieron a las calles en Washington y en otros lugares para protestar por su victoria en 2016. Esa elección sacudió a muchas mujeres en particular que habían esperado elegir a su primera presidenta y que odiaban a Trump por comentarios que hizo sobre el acoso a las mujeres después de una cinta filtrada de “Access Hollywood”. Operativos demócratas y defensores atribuyeron la diferencia en los números a una variedad de factores, y algunos señalaron que los organizadores están adoptando una serie de estrategias para contrarrestar a Trump, siendo las protestas solo una parte de eso. Keya Chatterjee, cofundadora y directora ejecutiva de un grupo llamado Free DC que se está lanzando en la Marcha del Pueblo, dijo que su organización ha estado ofreciendo orientaciones desde noviembre donde “cientos de personas están apareciendo”. “Veo, en realidad, más energía de la que nunca he visto”, dijo. “Pero no es solo para hacer lo mismo de nuevo que nos llevó a donde estábamos. En realidad, se trata de aprender y hacerlo mejor, y esta vez, creo que sabemos lo que se necesita, que es, francamente, reunirnos en protestas a veces, pero tiene más sentido para nosotros hacerlo de manera que construya nuestra comunidad y que se enfoque en nuestra comunidad”. Chatterjee dijo que la organización toma diferentes formas, como tener conversaciones con vecinos sobre temas políticos. Kelly Dittmar, directora de investigación y académica del Centro para Mujeres Americanas y Política en la Universidad de Rutgers, sugirió que es poco probable que veamos el mismo nivel de unidad en torno al género que vimos en 2017, en parte porque hemos visto divisiones “persistentes” entre las mujeres. “La idea de que no hay un único movimiento de mujeres o un conjunto de agendas – un conjunto de prioridades entre todas las mujeres, lo que dificulta participar en una acción colectiva entre todas las mujeres como entidad o identidad”, dijo Dittmar. “Y creo que esa complejidad probablemente se refleja en la Marcha del Pueblo, ¿verdad?, en comparación con la Marcha de las Mujeres, y también, más en general, cómo las mujeres se organizarán”. También sugirió que algunos defensores podrían tener opiniones diferentes sobre la mejor manera de contrarrestar a Trump en este punto y señaló que “muchos defensores y activistas ya están agotados”. “Creo que hay activistas y defensores que, ya sabes, podrían ser movilizados por la elección de Donald Trump, pero no ven esta marcha en particular… como la forma más efectiva de resistir”, dijo. Algunos expertos también ven la disminución de los números como indicativo del hecho de que algunas personas están esperando a ver cómo se desarrolla el segundo mandato de Trump. Pero los organizadores rápidamente disipan la idea de que una menor asistencia este fin de semana represente algún tipo de contratiempo para el movimiento de resistencia más amplio contra Trump. “Ver una menor asistencia que la mayor protesta de un solo día en la historia de este país no significaría una disminución o debilidad del movimiento”, según una de las respuestas de la coalición a una pregunta en su página de preguntas frecuentes sobre qué logran las marchas. A medida que los defensores han navegado por el cambiante panorama político en los últimos ocho años, algunos también han lidiado con la turbulencia dentro de sus filas. La Marcha de las Mujeres a lo largo de los años ha sido sacudida por acusaciones de antisemitismo y preocupaciones sobre la inclusividad, y tres de sus líderes han renunciado. Mientras que la Marcha de las Mujeres ha manejado la logística del evento de este año, la Marcha del Pueblo también incluye a varios otros grupos como Planned Parenthood, Sierra Club y Popular Democracy in Action, según la coalición. “Somos más claros sobre nuestros valores políticos, y incluso con eso, hemos sido capaces de, con esta marcha, construir una coalición que es amplia”, dijo Middleton sobre el evento de este año, señalando que incluye grupos centristas y progresistas. La Marcha del Pueblo y su presencia notablemente diferente en Washington en esta ocasión se producen en medio de una mezcla más amplia de reacciones sobre cómo los demócratas y defensores por igual están manejando el regreso de Trump a la Casa Blanca. Varios miembros prominentes del partido, incluida la ex primera dama Michelle Obama y la representante Nancy Pelosi (D-Calif.), se espera que se salten la segunda inauguración del presidente electo. Algunos demócratas, como el gobernador de California, Gavin Newsom (D), ya se están posicionando como un dique contra Trump. Pero otros demócratas han sugerido que están dispuestos a trabajar con la administración de Trump pero no tendrán miedo de contraatacar cuando sea necesario, incluidas las gobernadoras Gretchen Whitmer (D) de Michigan y Wes Moore (D) de Maryland. "Creo que es algo bastante sin sentido de decir, ya que no tenemos ni idea de lo que va a hacer Trump", dijo la encuestadora demócrata Anna Greenberg, al hablar sobre algunos de los mensajes de los demócratas sobre colaborar con Trump. "Creo que para los próximos dos años en particular, lo que necesitamos es en realidad mucha unidad partidaria, y, en particular, en la Cámara", dijo. "Y hasta ahora lo he visto".