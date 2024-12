Protestantes en Corea del Sur ven desvanecerse las esperanzas de destitución

A las 9.20 p.m., el portavoz cerró la votación. La multitud se quedó en silencio mientras veían a los funcionarios parlamentarios tamizar las papeletas. Algunos soltaron gemidos decepcionados, mientras que unos pocos gritaron enojados a las pantallas. El tradicional cántico de “impiar, impiar” flotaba en el aire, pero parecía haber perdido su fuerza. Después de lo que parecía una eternidad, el portavoz anunció que el proyecto de ley no pasó. No alcanzó el quórum de 200 votos para ser contado. En la multitud, una mujer gritó de dolor y enterró su rostro en el pecho de su novio, sollozando. Los líderes de la protesta se apresuraron al escenario, esta vez para levantar los ánimos de las personas. “No nos detendremos hasta que Yoon sea castigado. El pueblo no aceptará la existencia del PPP. Lucharemos hasta el final, hasta que Yoon sea destituido”, prometió un orador. “Querido pueblo, ¿nos acompañarán en nuestra lucha para sacar a Yoon?”. La multitud rugió enfáticamente de vuelta: “¡Sí!”. Mientras tanto, dentro de la Asamblea Nacional, los líderes de la oposición prometieron presentar nuevamente el proyecto de destitución una y otra vez hasta deshacerse de Yoon. Tienen al público de su lado: tres cuartas partes de los surcoreanos quieren una destitución, según las últimas encuestas, mientras que la aprobación de Yoon ha caído aún más al 13%. En un intento de terminar con buen pie, los líderes de la protesta pusieron “All I Want for Christmas” como despedida. “No olviden sus pertenencias, y por favor lleven su basura con ustedes”, instaron a la multitud dispersa, mientras la voz de Mariah Carey resonaba por la avenida que se vaciaba rápidamente. No pasará mucho tiempo hasta que esa calle se llene de nuevo. Otra ronda de protestas ya ha sido programada para el domingo. Información adicional de Jake Kwon.