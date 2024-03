¿Protector de pantalla desalineado en tu iPhone? Esta patente de Apple podría ayudarte a instalar el próximo perfectamente.

Si eres alguien que utiliza un protector de pantalla, sin duda estás muy familiarizado con el estrés que puede estar asociado con intentar instalar uno. Ya sea un iPhone 15 o algo más grande como un iPad Pro de 12.9 pulgadas, instalar un protector de pantalla sin burbujas o problemas de alineación puede ser una de esas cosas que deberían tomar unos minutos pero que puede convertirse en una batalla de voluntades que rara vez ganamos. Y Apple lo sabe.

Probablemente por eso se le han otorgado nuevas patentes de diseño relacionadas con “Herramientas para instalar protectores de pantalla”, que se tratan de proteger ese iPhone 15 o iPhone 15 Pro. Las patentes fueron otorgadas en Europa e incluyeron una serie de imágenes mostrando los dispositivos en cuestión.

Aún no está claro si Apple tiene la intención de hacer este artículo disponible para el público, pero es importante recordar que no todas las patentes de Apple son iguales y definitivamente no todas se convierten en productos que se pueden comprar en las tiendas de Apple. Sin embargo, eso no hace que estas patentes en particular sean menos interesantes.

El problema principal al intentar instalar un protector de pantalla es la alineación, especialmente al intentar asegurarse de que la Isla dinámica no esté cubierta en algunos protectores de pantalla para los mejores iPhones de Apple. Estas patentes, detectadas por Patently Apple, parecen ir en alguna dirección para asegurarse de que la alineación sea correcta la primera vez, cada vez.

Un aspecto complicado aquí son las numerosas Apple Stores repartidas por todo el mundo. Apple ofrece servicios de instalación de protectores de pantalla en sus tiendas, por lo que esta colección de patentes podría relacionarse con el hardware utilizado en la tienda en lugar de con cualquier cosa que se vaya a vender. Esa es otra razón para no emocionarse todavía.

Sin embargo, aquellos que quieran asegurarse de que su protector de pantalla esté perfectamente alineado pueden elegir uno que incluya una herramienta de alineación en la caja. No son tan elegantes como lo que parece que Apple ha estado trabajando, pero según todas las cuentas, realmente funcionan, y no pueden ser peores que a ojo, ¿verdad? Como cualquier persona que haya instalado un protector de pantalla solo para descubrir que no está del todo bien lo confirmará, cualquier ayuda es apreciada.

No todos utilizan protectores de pantalla, pero es probable que sea cada vez más necesario. En la búsqueda de Apple por hacer que las pantallas de iPhone sean más difíciles de romper cuando se caen, ha tenido que elegir el mal menor. Hacer que las pantallas sean más resistentes a los golpes significa que sean más suaves, y eso a menudo puede significar que sean más fáciles de rayar como resultado. El Ceramic Shield de Apple ayuda en cierta medida aquí, pero la evidencia anecdótica sugiere que no funciona tan bien como a algunos les gustaría.

Tanto el iPhone 14 Pro Max como el iPhone 15 Pro Max han parecido particularmente propensos a rayones en mi experiencia como alguien que ha sido descuidado durante años y nunca ha usado un protector de pantalla. Los modelos recientes se rayan tan fácilmente que nunca sé cómo sucedió y he llegado al punto en el que estoy empezando a pensar que tal vez un protector de pantalla sea la mejor opción después de todo.

Ahora, si tan solo pudiera garantizar que podría instalarlo correctamente.

