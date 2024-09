Propuestas para gravar las ganancias de capital no realizadas ‘matarían el mercado de valores’, dice el multimillonario inversor Mark Cuban.

Mark Cuban dijo que gravar las ganancias de capital no realizadas “mataría al mercado de valores”.

El presidente Joe Biden propuso gravar las ganancias no realizadas para personas con un patrimonio neto superior a $100 millones.

Mark Cuban dijo que es poco probable que Kamala Harris respalde el plan de Biden.

Cualquier propuesta para gravar las ganancias de capital no realizadas “mataría al mercado de valores”, afirmó el multimillonario inversor Mark Cuban en una entrevista en CNBC el jueves.

Como parte de sus propuestas fiscales, el presidente Joe Biden ha sugerido gravar las ganancias de capital no realizadas para personas con un patrimonio neto superior a $100 millones.

Aunque la vicepresidenta Kamala Harris no ha respaldado ni rechazado la propuesta de Biden sobre las ganancias de capital no realizadas, según Cuban, la propuesta está condenada al fracaso.

“Si gravas las ganancias no realizadas, vas a matar al mercado de valores, y va a ser el plan de empleo definitivo para la industria de capital privado porque las empresas no van a salir a bolsa porque se pueden ver afectadas”, dijo Cuban.

El comentario de Cuban sobre “verse afectado” aludía a la principal pregunta que los inversores tienen sobre las posibles impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas: ¿Qué sucede si esas ganancias no realizadas finalmente se convierten en pérdidas no realizadas en un mercado de valores volátil?

Pero según Cuban, quien dijo que ha estado hablando con la campaña de Harris con frecuencia en las últimas semanas, es muy poco probable que Harris respalde tal plan.

“Ellos se dan cuenta de que es un problema”, dijo, añadiendo de Harris: “Aunque ella no esté en conflicto directo con el plan fiscal de Biden, para ella, su propuesta de valor es que necesitamos gravar a todos de manera justa, comenzando desde el plan de Biden como punto de partida. Pero eso no necesariamente es su punto final.”

Harris ya ha rechazado algunos aspectos de las propuestas fiscales de Biden, ofreciendo su propia visión de lo que propondría como presidenta.

Mientras Biden propuso aumentar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital a largo plazo al 39.6% para hogares con ingresos tributables de más de $1 millón, Harris dice que eso es demasiado alto y ha propuesto elevarla al 28% en su lugar.

“El punto que realmente estoy tratando de transmitir es: Ella tiene la mente abierta. No es una ideóloga. Quiere hacer lo que sea mejor para los negocios”, dijo Cuban.

Cuban defendió al candidato presidencial demócrata a pesar de las críticas de que Harris aún no ha presentado una serie de propuestas económicas detalladas con las elecciones de noviembre acercándose rápidamente.

“Como cualquier buen CEO tratando de cambiar el rumbo de un gran barco, solo puedes hacer tanto cada día”, dijo Cuban. “Como cualquier buen CEO, tienes que hacerlo cuando lo haces bien”.

Leer el artículo original en Business Insider