Propietarios de iPhone apuntados a través de nueva estafa de Mensajes de Apple: esto es lo que necesitas saber.

Un nuevo informe de Bleeping Computer destaca un nuevo método que los estafadores han encontrado para evadir la estricta seguridad de Mensajes de Apple: hacer que tú mismo la desactives.

Los iPhones de Apple tienen la reputación de ser muy centrados en la seguridad y la privacidad. La aplicación Mensajes de Apple cuenta con sofisticadas medidas de seguridad integradas que evitan que los enlaces o números de teléfono de mensajes no solicitados en iPhones sean clicables. Pero ahora, los estafadores han aprendido algunos trucos sobre cómo hacerte desactivar dichas protecciones.

Estos ataques se llaman “smishing” (una combinación de “SMS” y “phishing”). El mensaje engañoso se disfrazaría en forma de aviso de una factura impaga por una pequeña cantidad, o una notificación de entrega “fallida” de USPS.

Ejemplos de los mensajes fraudulentos. | Crédito de la imagen – Bleeping Computer

La clave para detectar la malicia de tales mensajes es que estas nuevas “advertencias” de estafas te pedirán que respondas “Sí” o “No”, o solicitar cualquier forma de respuesta de inmediato. Las instrucciones te llevarán a responder, luego salir del chat y regresar al mensaje para hacer clic en un enlace de estafa que ahora estará habilitado.

Lamentablemente, si caes en la trampa, rápidamente te verás inundado de otros mensajes de estafa ahora con enlaces clicables y aterradores “avisos” que te instarán a hacer clic (esperando para ellos, más rápido de lo que puedas pensar). A veces, el remitente puede pretender estar afiliado a Apple u otras grandes empresas. La táctica ha estado en uso durante el último año, pero su uso ha ido aumentando en frecuencia desde el verano. Algunas personas se han acostumbrado a escribir “STOP”, “Sí” o “NO” para confirmar citas o darse de baja de las suscripciones de mensajes de texto, y el estafador espera usar tu memoria muscular para habilitar los enlaces que Apple tan lealmente deshabilitó en tu nombre.

Responder habilitará los enlaces y desactivará la protección de Mensajes para el texto. Además, indicaría al usuario malicioso que eres susceptible a tal manipulación, por lo que se produce la inundación de otros estafadores tratando de engañarte.

Cómo protegerte de estos nuevos estafadores de Mensajes de Apple

Lo mejor sería, por supuesto, no caer en la trampa y no obedecer las instrucciones de los estafadores. Sin embargo, si ya has sido engañado, lo mejor sería bloquear y reportar la dirección de correo electrónico o número de teléfono que está intentando estafarte, y hacer lo mismo con cualquier otro mensaje similar tan pronto como los recibas.

Es importante recordar siempre que es mejor contactar directamente a los bancos o cualquier institución (por otros medios, como encontrar su sitio web oficial y tomar su información de contacto de allí) si algo te preocupa. Recuerda no ingresar tu información de tarjeta de crédito o bancaria en Mensajes o en cualquier enlace que te hayan enviado en cualquier aplicación de mensajería.

