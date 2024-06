Propietarios de dispositivos Galaxy reciben actualización para la aplicación Calculadora de Samsung

Si tienes un teléfono Galaxy, las cosas están empezando a sumar. Lo que estamos diciendo aquí es que la aplicación de Calculadora de Samsung se ha actualizado a la versión 12.3.05.8. La actualización pesa 4.05MB y no solo extermina algunos errores, sino que también proporciona a los usuarios una experiencia más fluida al usar la aplicación para realizar cálculos. El registro de cambios no muestra nuevas funciones o cambios que lleguen a la aplicación a través de la actualización.

La aplicación de Calculadora actualizada se puede instalar a través de la Galaxy Store. Abre la aplicación y ve a Opciones de menú >> Actualizaciones. La aplicación es gratuita y también se puede instalar en teléfonos Samsung elegibles con Android 14 desde la Google Play Store. La actualización también se puede instalar a través de APKMirror, aunque sugerimos que actualices a través de la Galaxy App Store o de la Google Play Store.

Samsung también tiene algunas otras aplicaciones que desarrolló para sus teléfonos Galaxy, incluyendo Samsung Clock, Samsung Notes, Samsung Members y Samsung Internet Browser. Mientras que la mayoría de estas aplicaciones requieren que uses un dispositivo Samsung con Android, el Samsung Internet Browser, disponible en la Galaxy Store y en la Google Play Store, se puede usar en todos los teléfonos Android. Siempre que configuro un nuevo teléfono Android, este es el navegador que instalo primero. Sí, es tan bueno y está tan cargado.

La aplicación de Calculadora de Samsung ha recibido una actualización. Crédito de la imagen-Samsung.

Además de realizar cálculos básicos como suma, resta, división y multiplicación, la aplicación de Calculadora de Samsung también maneja cálculos de ingeniería y convertirá unidades relacionadas con el área de un artículo, la longitud de un artículo y la temperatura. También tiene una función de historial de cálculos que puedes abrir tocando el icono de historial de cálculos. Para cerrar el panel de historial de cálculos, toca el icono del teclado.

Dado que los dispositivos Galaxy de Samsung funcionan con Android, las aplicaciones desarrolladas por el fabricante coreano compiten con las aplicaciones nativas de Android con las mismas funciones, como Google Calculator, Google Clock, Google Notes y Google Chrome. Algunas de las reseñas en la Galaxy Store y Google Play Store para la Calculadora de Samsung fueron extremadamente positivas. Esta reseña de cinco estrellas suena como si viniera de alguien que nunca había usado una aplicación de calculadora antes:

“La forma en que calcula, impresionante. Resuelve la ecuación sin esfuerzo mínimo. Nunca, NUNCA he visto algo así antes. Luego pongo mi teléfono en modo paisaje. Oh, Dios mío. Me permitió acceder a tantas nuevas formas de resolver mis ecuaciones, más cosas de las que nunca podría haber calculado. Ni siquiera empieces con el estilo artístico. Impecable. Los colores, perfectamente equilibrados tanto para el modo claro como para el oscuro. Esta es probablemente una de las mejores aplicaciones que he usado. 10/5 estrellas de mi parte.”