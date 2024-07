Propietario de British Gas, Centrica, en conversaciones para encontrar nuevo presidente | Noticias de negocios

El propietario de FTSE-100 de British Gas, el mayor proveedor de energía doméstica del Reino Unido, está en conversaciones para reclutar a su próximo presidente.

Sky News ha aprendido que Centrica, que tiene un valor de mercado de aproximadamente £7.3bn, está trabajando con cazatalentos para identificar un sucesor de Scott Wheway.

Fuentes de la ciudad dijeron que Lygon Group, la firma de búsqueda, estaba manejando el proceso y que había estado en marcha desde principios de este año.

El Sr. Wheway asumió como presidente de Centrica en 2020, cuando reemplazó a Charles Berry, pero ha estado en la junta de la compañía desde 2016.

Bajo las reglas de gobernanza corporativa del Reino Unido, eso significa que el Sr. Wheway ya no sería considerado independiente una vez que haya sido director durante nueve años en mayo de 2025.

Se entiende que Centrica está considerando miembros actuales de la junta, así como candidatos externos para reemplazar al Sr. Wheway.

Kevin O’Byrne, ex jefe financiero de J Sainsbury, sería un contendiente lógico aunque como director independiente senior encargado de liderar la búsqueda, no estaba claro este fin de semana si estaba en consideración.

Otros miembros de la junta de Centrica incluyen a Amber Rudd, ex secretaria de energía y secretaria del hogar.

Las identidades de los externos que han sido abordados por Lygon no estaban claras este fin de semana.

Presidir Centrica se considera uno de los trabajos más codiciados en las salas de juntas británicas, con ocupantes anteriores del cargo como Sir Roger Carr, que luego presidió BAE Systems, y Rick Haythornthwaite, ahora presidente de NatWest Group.

Como presidente, el Sr. Wheway ha guiado a Centrica a través de la crisis de la industria energética exacerbada por la invasión de Ucrania de Vladimir Putin hace más de dos años.

Docenas de proveedores más pequeños fueron a la bancarrota, lo que desencadenó reformas en el enfoque de Ofgem para regular el sector.

En febrero, la empresa matriz de British Gas dijo que había visto un aumento de más del 80% en provisiones para deudas incobrables, subrayando el impacto continuo de la crisis del costo de vida incluso cuando los precios mayoristas de la energía se habían suavizado.

La compañía, que obtuvo un beneficio operativo de £2.8bn el año pasado, también es propietaria del especialista en fontanería Dyno y de la energía de Bord Gais de Irlanda.

Un punto conflictivo que enfrentará el sucesor del Sr. Wheway probablemente sea el paquete de remuneración otorgado a Chris O’Shea, director ejecutivo de Centrica.

El Sr. O’Shea, quien previamente dijo que “no tiene sentido” justificar su remuneración, ganó más de £8m el año pasado.

Se espera que el nuevo gobierno laborista preste más atención a las recompensas pagadas por las principales compañías británicas, incluso cuando promete gobernar como una administración proempresarial.

Las acciones de Centrica cerraron el viernes en 137.75p, dando a la compañía una capitalización de mercado de £7.32bn.

El stock ha subido más del 11% en el último año.

Centrica declinó hacer comentarios este fin de semana.