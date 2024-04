Pronósticos, probabilidades, caballos y contendientes del Kentucky Derby 2024: Sorprendentes selecciones de un experto en carreras de caballos probado.

Se han asignado las posiciones de salida para el Kentucky Derby 2024, y el ganador del Florida Derby, Fierceness, intentará hacer lo que ningún otro caballo ha hecho antes. El actual campeón juvenil obtuvo la posición No. 17 para el Kentucky Derby 2024 el sábado en Churchill Downs. En 149 ediciones anteriores del Kentucky Derby, 44 caballos han salido desde la posición No. 17, pero ninguno ha ganado. Aun así, Fierceness es el favorito con cuotas de 5-2 para el Kentucky Derby 2024. El ganador de Blue Grass Stakes, Sierra Leona, quien obtuvo la posición No. 2, es la segunda opción con cuotas de 3-1 en el campo del Kentucky Derby 2024.

El ganador del Louisiana Derby, Catching Freedom (8-1), el invasor japonés Forever Young (10-1) y Just a Touch, subcampeón de Blue Grass Stakes (10-1), completan los cinco favoritos principales entre los contendientes del Kentucky Derby 2024. La hora de la post de Kentucky Derby 2024 es a las 6:57 p.m. ET. Dado que el Kentucky Derby presenta anualmente el campo más grande en las carreras de América del Norte, querrás ver lo que la reportera y analista de carreras Michelle Yu, basada en Santa Anita, tiene que decir antes de hacer cualquier selección para el Kentucky Derby 2024, considerando el éxito que ha tenido al hacer handicapping de esta carrera.

Pocas personas en las carreras tienen tantas conexiones como Yu. Presentadora y reportera que ha proporcionado análisis de carreras para TVG, HRTV y la Breeders’ Cup, Yu ha pasado toda una vida en las carreras. Antes de su carrera en televisión, trabajó para los entrenadores Steve Asmussen y Ron Moquett. También está casada con el entrenador Ryan Hanson, basado en Santa Anita.

Yu también tiene habilidades de handicapping fenomenales. En un Kentucky Derby muy reñido en 2021, eligió a Medina Spirit, quien cruzó la línea de meta en primer lugar, como el ganador con cuotas de 12-1. En el Pool 5 del Kentucky Derby Future Wager hace dos años, sugirió apostar por Todos los Otros de 3 años, lo cual acertó con cuotas de 18-1 cuando Rich Strike ganó el Derby.

Yu llega al Kentucky Derby de este año en un buen momento. Llamó correctamente a National Treasure para ganar la Pegasus World Cup. En el mes previo al Kentucky Derby, predijo la sorprendente victoria de Stronghold en el Santa Anita Derby y acertó el exacta de la Apple Blossom Handicap.

Mejores predicciones para el Kentucky Derby 2024

Una sorpresa: Yu está descartando a Fierceness, a pesar de ser el favorito con cuotas de 5-2 para el Kentucky Derby. Nadie cuestiona el talento sobresaliente del caballo, ya que sus tres victorias han sido por un total de 31 longitudes, pero su consistencia está en duda. El caballo nunca ha ganado carreras consecutivas en cinco comienzos, lo que hace preocupante su victoria en su última carrera de cara al Kentucky Derby 2024.

También preocupa que Fierceness haya obtenido la posición No. 17, la única que nunca ha producido un ganador del Kentucky Derby, con un récord de 0-44. Fierceness es entrenado por el Salón de la Fama Todd Pletcher, quien ha tenido malas rachas en Churchill Downs en los últimos años. Ninguno de sus últimos 12 partidos ha llegado siquiera al cuadro, y más de la mitad de esos partidos terminaron fuera de los primeros diez. Dadas las cortas probabilidades, Fierceness tiene demasiadas incógnitas a su alrededor para ser considerado en las apuestas del Kentucky Derby 2024.

Otra sorpresa: Yu apuesta por Just a Touch, a pesar de ser un outsider con cuotas de 10-1 en las apuestas del Kentucky Derby 2024. Es un objetivo para cualquiera que busque un gran pago. Just a Touch es uno de los caballos menos experimentados en el Kentucky Derby 2024. Ha corrido solo tres veces; solo el invasor japonés T O Password (dos comienzos) tiene menos comienzos.

Cómo hacer selecciones para el Kentucky Derby 2024

Cuotas y contendientes del Kentucky Derby 2024