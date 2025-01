Pronósticos de acciones de Seagate Technology Holdings PLC (STX)

James Kelleher, CFA

Director de Investigación y Analista Senior de Tecnología

Jim ha trabajado en la industria de servicios financieros por más de 25 años y se unió a Argus en 1993. Es director de investigación en Argus y miembro del Comité de Política de Inversiones. Jim ha sido fundamental en la creación de los modelos de valoración propietarios de Argus, que son una parte clave del Sistema de Clasificación Argus Six-Point. También supervisa los productos de análisis técnico de Argus; escribe el informe Selector de Cartera y otras publicaciones; y gestiona varias carteras modelo de Argus. Como Analista Senior, Jim cubre empresas de Equipos de Comunicaciones, Semiconductores, Procesamiento de Información y Servicios de Fabricación Electrónica. Es titular de la certificación CFA y ha sido ganador tres veces en la encuesta “Best on the Street” de All-Star Analyst del The Wall Street Journal. En julio de 2010, McGraw-Hill Professional publicó el libro de Jim, “Equity Valuation for Analysts & Investors”. El libro, un tratamiento en un solo volumen del proceso de modelado financiero y valoración, presenta la metodología de valoración propietaria de Argus conocida como Valor Derivado de Pares.