Pronósticos de acciones de Regions Financial Corporation (RF)

Resumen

La Fed concluyó su reunión del Comité de Mercado Abierto y, como se esperaba, redujo la tasa de fondos federales en otro 25 puntos básicos. La tasa objetivo de los fondos federales ahora es del 4.25% al 4.50%. Esta fue la tercera reducción en el ciclo de recortes de tasas, que comenzó en septiembre después de que el banco central había aumentado agresivamente las tasas durante 2022 y 2023. Tres reuniones, tres recortes. Pero según las previsiones publicadas junto con la decisión de la tasa, parece que la Fed se abstendrá de bajar las tasas en los próximos meses a un ritmo agresivo. Si bien la Fed ha cambiado claramente su énfasis de luchar únicamente contra la inflación, aún no puede enfocarse completamente en estimular la economía. La inflación del IPC ha caído de lecturas por encima del 9.0% a lecturas por debajo del 3.0%, pero últimamente no ha logrado continuar la tendencia a la baja hacia el objetivo del banco central del 2%. Mientras tanto, la tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja y el crecimiento del PIB ha promediado cerca del 3.0% durante varios trimestres. La economía no necesita desesperadamente tasas más bajas. Todavía. La reacción del mercado a las señales de la Fed indica que los inversores y operadores están más preocupados de que el nivel actual de tasas altas empujará la economía más cerca de una recesión. En nuestra opinión, eso no tiene que suceder.”