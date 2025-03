Pronósticos de acciones de eBay Inc. (EBAY)

Joseph F. Bonner, CFA

Analista Senior: Servicios de Comunicación y Tecnología

Joe cubre el sector de Servicios de Comunicación y algunas acciones de tecnología de software seleccionadas para Argus. En 2010, fue nombrado el quinto mejor seleccionador de acciones para Servicios de Telecomunicaciones en la Encuesta de Analistas de Best on the Street del Wall Street Journal. En 2008, Joe fue nombrado el mejor seleccionador de acciones para Medios: EE. UU. por el Financial Times y quedó en segundo lugar en la Encuesta de Analistas de Best on the Street del Wall Street Journal para Telecomunicaciones: Línea Fija. Durante más de una década, Joe trabajó en Technicolor Inc., donde se centró en asuntos financieros y legales. Obtuvo su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Fordham en Nueva York, donde se especializó en Finanzas. Obtuvo una licenciatura en Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, y pasó tres años en el Cuerpo de Paz en Talgar, Kazajistán, desarrollando un centro de recursos de inglés y enseñando a estudiantes. Joe es titular de la carta CFA.