Pronósticos de acciones de CVS Health Corporation (CVS)

Resumen

Nasdaq, tenemos un problema. Las acciones comenzaron el año con algunas dificultades, y la acción después del informe de nóminas no agrícolas que superó las expectativas (sugiriendo que el estímulo de la Fed a corto plazo puede ser un sueño que se desvanece) fue particularmente terrible. Ahora, los insiders han dado su opinión. Y vaya. La proporción de venta/compra de una semana de Vickers Stock Research para el NYSE ha entrado en territorio negativo, en 6.25 en una escala donde cualquier cosa por encima de 6.00 es bajista. La semana pasada, la proporción era de 3.38. Eso no es genial, pero es solo una semana (hasta ahora). Pero la proporción de una semana para el Nasdaq también se movió a territorio negativo desde la semana pasada, y es aquí donde realmente tomamos nota, ya que la proporción actual es asombrosa, 15.57 comparado con 4.54 la semana pasada. Ese es un número ominoso en cualquier circunstancia, pero especialmente odiamos verlo justo cuando comienza la temporada de ganancias y cuando a los insiders generalmente se les prohíbe operar durante varias semanas. De hecho, estas proporciones no son la ‘palabra final’ que esperábamos de los ejecutivos corporativos, directores y propietarios beneficiarios. En cuanto a sectores, la compra de insiders fue mayor en el sector de Industriales durante la última semana, con acciones por un valor de $3.4 millones compradas frente a $5.9 millones vendidas para una proporción de venta/compra de 1.8. La proporción de venta/compra también fue en gran medida alcista en el sector Financiero.