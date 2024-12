Pronósticos de acciones de Costco Wholesale Corporation (COST)

“

Resumen

Gracias por tu apoyo en 2024 A medida que 2024 llega a su fin, en Argus Research queremos desearles a usted, a sus colegas y familias una temporada festiva relajante, alegre y segura. Ha sido un privilegio brindar nuestras ideas, comentarios, pronósticos, cobertura y consejos de cartera durante los últimos 12 meses. Como siempre, seguimos comprometidos a ofrecer asesoramiento y recomendaciones de alta calidad, bien investigadas y reflexivas a nuestros clientes, y les agradecemos por elegir apoyarnos y asociarse con nosotros. A medida que avanzamos hacia el 2025, todos esperamos un comienzo saludable y pacífico del Nuevo Año. Durante 2024, a medida que el mercado alcista continuaba progresando, en Argus Research experimentamos numerosos logros y crecimiento. Desarrollo de productos Como siempre, hemos seguido invirtiendo, expandiendo y mejorando el servicio de Investigación de Argus. Una forma en que lo hacemos es agregando nuevas acciones a nuestro Universo de Cobertura, asegurándonos de que nuestra lista de cobertura sea dinámica, relevante e incluya las acciones que los inversores poseen. En el último año, lanzamos la cobertura de Arcadium Lithium plc, Axon Enterprise Inc., Brown & Brown, Cava Group, Constellation Energy Group, DoorDash Inc., GE Vernova, Palantir Technologies, Pilgrim’s Pride, Snowflake Inc., Smurfit WestRock plc, Solventum, Super Micro Computer Inc., Targa Resources Inc. y Veralto Corp. No todas estas acciones están en la lista de COMPRA, pero eso es parte de la ventaja de ser independientes. Buscamos hacer más cambios en 2025, lanzando la cobertura de nuevas acciones de divisiones y aumentando la cobertura en Finanzas, Energía Limpia y Tecnología de la Información. ¡Sigan llegando esas sugerencias! Estamos constantemente buscando mejorar nuestros productos de investigación y herramientas de inversión para agregar información nueva e importante o simplemente hacerlas más fáciles de usar. Como ejemplo, en 2024, nuestro Director de Investigación Económica Chris Graja, CFA, agregó una función de ‘Thinking Outside the Box’ al popular informe Viewpoint. ‘Thinking Outside the Box’ le dio a Chris un nuevo foro para analizar las implicaciones económicas y de inversión de temas variados desde fuentes no convencionales, incluido: Inteligencia Artificial, Bitcoin y una ‘regla de oro’ de la Reserva Federal citada por Ben Bernanke. En nuestro departamento de renta fija, Chris ha introducido nuevos indicadores, incluida la Tasa de Fondos Proxy del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, para ayudarnos a comprender mejor el impacto económico de la orientación futura de la Fed en la economía y analizar la anticipación del mercado a las acciones de la Fed. Trabajando siempre en sus pronósticos, Chris integró en sus modelos algunos nuevos indicadores alternativos y de alta frecuencia. Estos incluyen el Índice Económico Semanal seguido por el Banco de la Reserva Federal de Dallas, para medir cambios en el impulso económico y proporcionar contexto en torno a los indicadores gubernamentales convencionales que se publican con retraso y a menudo están sujetos a grandes revisiones. Los nuevos datos y enfoques robustos mejoraron nuestros pronósticos de base a largo plazo para el crecimiento, el empleo, la inflación y las tasas de interés, ayudando a los clientes con una planificación comercial, de jubilación y universitaria a largo plazo. En el nuevo frente de productos en 2024, hemos estado perfeccionando una nueva gama de servicios institucionales. Esta oferta incluye Acceso a Analistas, Acceso Corporativo y Modelos de Ganancias, entre otras características. La nueva gama complementa los productos institucionales actuales como Supervisión de Riesgos y Pantallas y Encuestas de Acciones Corporativas, Listas de Observación, Llamadas Matutinas e Investigación de OPI, entre otros. Otras iniciativas de nuevos productos en los últimos años han incluido Investigación de Opciones, Investigación de ETF, Calificaciones y Carteras de Modelos, y una extensa cobertura cuantitativa a través de nuestros informes A6. Continuamos integrando nuestras conclusiones de investigación en estrategias de inversión, y estamos experimentando una buena recepción (y crecimiento de activos) en carteras construidas en torno a temas como Crecimiento e Ingresos, Crecimiento de Dividendos, Innovación e Inversión de Impacto Sostenible. Estas carteras se licencian como Modelos, Fondos Fiduciarios y Cuentas Administradas por Separado, directamente y en numerosas plataformas. ¿Cómo les está yendo? Nuestra Estrategia de Innovadores ganó cuatro premios Top Guns separados de PSN en 2024: Q1, PSN Top Guns Two-Star Award por un rendimiento entre los diez primeros durante el período de un año que finalizó el 31 de marzo; Q2, PSN Top Guns One-Star Award por un rendimiento entre los diez primeros para el trimestre de junio más reciente y un Two-Star Award por un rendimiento entre los diez primeros para el período de un año que finalizó el 30 de junio; y Q3, PSN Top Guns Two-Star Award por un rendimiento entre los diez primeros durante el período de un año que finalizó el 30 de septiembre. Personal Hemos añadido personal a nuestro equipo en los últimos dos años, incorporando a Tyler Jacobson como Programador de Redes Informáticas y Ciberseguridad en octubre de 2023; a Alexandra Yates como Analista Asociada en septiembre; a Olivia Frey como Editora en septiembre de 2024, y a Sebastian Conrado como Programador de Software en octubre. También ha habido crecimiento entre el equipo existente. El Analista de Seguridad Kris Ruggeri se ha hecho cargo de la cobertura del sector Industrial, y la Analista Senior Christine Dooley pasará de la investigación de sectores a analizar un grupo de acciones de alto rendimiento. Ampliaré la cobertura de un nuevo universo de Infraestructura de Energía Limpia. También hemos introducido nuevas voces y perspectivas en nuestras populares ofertas interactivas. El Director de Investigación Económica Chris Graja, CFA, y el Director de Investigación de Rentas Fijas Kevin Heal han sido anfitriones de seminarios web mensuales, dándole al Director de Investigación Jim Kelleher, CFA, un descanso de vez en cuando. Mientras tanto, Christine Dooley está asumiendo la gestión de preguntas y respuestas para nuestros seminarios web mensuales. También hemos tenido la oportunidad en las últimas semanas de celebrar la larga e ilustre carrera de Sharon Dorsey Wagoner, quien se retirará de Argus Investors Counsel Inc. a fines de 2024. Sharon es nieta del fundador del Grupo de Investigación Argus, Harold B. Dorsey. Figura en los libros como que comenzó su carrera en Argus en 1989, pero eso podría ser simplemente el año en que la empresa comenzó a pagarle. Me mentorizó cuando yo era un joven editor cuando me uní a la firma, también en 1989, así que claramente ya tenía experiencia en la empresa. Abogada de formación, en el otoño de 1989 se convirtió en analista en Argus, cubriendo empresas de consumo y salud. Respiraba independencia analítica, y creo que es la única analista en Argus — y quizás la única analista en Wall Street — que se atrevió a poner una calificación de VENTA en Walt Disney Co. Argus, por supuesto, promueve el crecimiento personal, por lo que avanzó en la empresa para convertirse en gestora de cartera en nuestro RIA, Argus Investors’ Counsel Inc., y finalmente Presidenta de la filial. Sharon permanecerá en la Junta Directiva de Argus Research Group. Aunque le deseamos lo mejor en su jubilación, tampoco dudaremos en pedirle sus opiniones y puntos de vista sobre desarrollos y oportunidades corporativas clave. Con el retiro de Sharon, más la adopción de los horarios de trabajo flexibles que implementamos después de la pandemia, tomamos la decisión de cerrar nuestra oficina en Stamford, Connecticut y trasladar el grupo de gestión patrimonial de nuevo a nuestra sede corporativa en 61 Broadway en la ciudad de Nueva York. Las operaciones con sede en Connecticut durante años agregaron un peso, perspectiva y credibilidad valiosos a Grupo de Investigación Argus. Las oficinas de Stamford han sido importantes para nuestro mensaje de independencia, y por lo tanto para relaciones clave durante el Acuerdo Global de Investigación de Analistas, así como para clientes y socios como las Naciones Unidas y la Bolsa de Londres. Estar en Connecticut nos permitió reclutar y retener empleados locales talentosos y brindar servicios de calidad a cuentas locales, como el Estado de Connecticut. La oficina original de Stamford por un tiempo incluso sirvió como sede corporativa, cuando 61 Broadway fue cerrado después de los ataques del 11 de septiembre en el World Trade Center. Argus Investors’ Counsel, liderado por Sharon, tiene una historia sólida que aprovecharemos en el futuro. Estamos orgullosos de su trabajo en nombre de numerosos clientes de clase mundial como el Sindicato de Mineros de los Estados Unidos. Estamos orgullosos del impecable historial de cumplimiento con la SEC y agradecidos por el enfoque a largo plazo en la fortaleza financiera y la diversificación que se han instalado como principios fundamentales en las operaciones de investigación. Con el regreso a Nueva York, esperamos expandir la operación agregando más productos y comercializando a más clientes que se atienden desde la sede corporativa. Planes para 2025 La industria de la investigación continúa cambiando, abriendo nuevas oportunidades para los participantes ágiles. Las regulaciones de investigación europeas, en vigor durante más de cinco años, han llevado a una reducción en los analistas de investigación y la cobertura de investigación, especialmente para acciones de pequeña y mediana capitalización. Esto amenaza la capacidad de las firmas emprendedoras más nuevas de recaudar capital de manera eficiente. Argus es parte de la solución a este problema. Después de consultar con bolsas de valores de todo el mundo, Argus ha creado un servicio de informe de investigación patrocinado y distribución. Los informes patrocinados difieren de nuestros Informes de Analistas en apariencia, no incluyen una calificación y se distribuyen de forma gratuita desde nuestro sitio web y otros canales institucionales y de medios. La oferta incluye comunicados de prensa y estimaciones de ganancias disponibles en las principales plataformas agregadas. En 2024, nuestro equipo de ventas trajo seis nuevas empresas patrocinadas. También estamos aprovechando oportunidades de investigación institucional en programas de captura de alfa, en servicios de acceso corporativo y con cuentas globales. A lo largo de los años, Argus sigue comprometido con el Liderazgo en Pensamiento. Desde la página de inicio de nuestro sitio web, publicamos la popular Lista Semanal de Acciones de Christine Dooley, así como un Comentario Económico Semanal de Jim Kelleher, CFA, Director de Investigación. Publicamos un Destacado Diario, escrito por mí mismo o por Chris Graja, y una Vista Diaria del Mercado. Distribuimos documentos técnicos este año sobre Inversión en Innovación, Inversión en ESG y Crecimiento de Dividendos. En cuanto a compartir nuestra experiencia con la prensa financiera, nuestro Director de Investigación de Servicios Financieros, Steve Biggar, está muy comprometido con la promoción de la marca Argus. En 2024, promocionó a Argus a través de apariciones en American Banker, Bloomberg TV, BNN Bloomberg Canadá, Business Insider, CNBC Asia, CNBC U.S., Dow Jones, Marketplace Radio, Money Talk Live, Reuters, Schwab Network, The Messenger, The Wall Street Journal y Yahoo Finance TV, entre otros. Varios analistas trabajaron con

“