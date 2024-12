Pronósticos de acciones de Altria Group, Inc. (MO)

Resumen

Altria Group, fundada en 1822, fabrica y vende cigarrillos, productos de tabaco sin humo y bebidas alcohólicas en Estados Unidos y en el extranjero. Sus subsidiarias son Philip Morris USA Inc. y John Middleton Co., un importante fabricante de cigarros en Estados Unidos. Su cartera libre de humo incluye la propiedad de NJOY Holdings, U.S. Smokeless Tobacco Company LLC y Helix Innovations LLC.

La compañía tiene una empresa conjunta mayoritariamente poseída, Horizon Innovations LLC (Horizon), para el marketing y la comercialización en Estados Unidos de productos de tabaco calentado. Altria también tiene inversiones de capital en Anh