Pronósticos de acciones de AECOM (ACM)

John D. Staszak, CFA

Analista de Valores: Discrecionalidad del Consumidor y Bienes de Consumo

La especialidad de John en Argus incluye los grupos de juegos, alojamiento y restaurantes dentro del sector de Discrecionalidad del Consumidor. John obtuvo un MBA de la Universidad de Texas y una licenciatura en Economía de la Universidad de Pensilvania. En la industria de servicios financieros, ha trabajado como analista y consultor para firmas como Standard & Poor’s, el Bank of New York, Harris Nesbitt Gerard y Merrill Lynch. John es titular de la CFA. La revista Forbes nombró a John como el segundo mejor seleccionador de acciones entre los analistas de restaurantes en 2006. También fue clasificado como el segundo mejor analista que cubre el sector de restaurantes por el Wall Street Journal en 2007, un año en el que una encuesta de Financial Times/StarMine también clasificó a John de la misma manera. En 2008, el Journal nuevamente incluyó a John como ganador de un premio, con un tercer mejor designación entre los analistas de la industria hotelera y una quinta mejor designación entre los analistas de restaurantes.